Vezneler hafta sonu açık

EMLAK sahiplerinin ödediği Emlak Vergisi ve işyeri sahiplerinin ödediği Çevre Temizlik Vergisi'nin birinci taksiti ödemeleri, 31 Mayıs Cuma günü sona eriyor. Muratpaşa Belediyesi, mükellefin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için önlemlerini aldı. Muratpaşa Belediyesi hizmet binası, Kırcami, Dedeman, Güvenlik, Cumhuriyet, Tapu Kadastro Müdürlüğü, Ali Çetinkaya ve Konuksever semt vezneleri, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında da mükellefe hizmet verecek. Mükellefe gecikme faizi gibi cezai işlemlerle karşı karşıya kalmamaları için vergilerini ödemeleri konusunda çağrıda bulunan Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, veznelerin hafta sonu 08.30 - 17.00 saatleri arasında açık olacağını belirtti.