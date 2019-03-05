Vergi Dairesi Başkanı, Antalya OSB'yi ziyaret etti

ANTALYA OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun'u kabul etti. 25 Şubat- 3 Mart 2019 tarihleri arasında kutlanan 30'uncu Vergi Haftası nedeniyle Başkan Bahar'ı ziyaret eden Uzun'a, Gelir Dairesi Grup Müdürü Emre Gök ve Düden Vergi Dairesi Müdürü Hasan Gündoğdu eşlik etti.

BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Antalya OSB Müdürlüğü idari hizmet binasında gerçekleşen görüşmede, kent ve ülke ekonomisi, sektörün ve sanayicilerin durumu, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığının verdiği hizmetler hakkında istişarelerde bulunuldu. Antalya OSB'de devam eden projeler hakkında Metin Uzun ve beraberindeki heyete bilgi veren Başkan Bahar, Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (TGB) kurulumunun tamamlandığını, 2019'un ilk yarısı içerisinde TGB binasının temelinin atılacağını, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

ANTALYA OSB'DE YENİ BİR DÖNEM

TGB ile Antalya'ya yeni bir pencere açmak istediklerine vurgu yapan Başkan Bahar, "Sanayi üretimindeki katma değer artışı, doğru bir şekilde planlanıp desteklendiği takdirde diğer sektörlere nazaran daha büyük bir sıçrama yapar. Kurduğumuz TGB ile yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza, sıçrama rampasında doğru bir pozisyon alacağımıza inanıyoruz. Bilimin, Ar-Ge ve inovasyonun daha yoğun ve etkin bir şekilde bölge firmalarına nüfus etmesinde TGB'miz önemli bir rol üstlenecek. Hedefimiz ve amacımız, bu sürecin katma değeri yüksek ürün üretiminin tetikleyicisi olması ve bu ivmeden tüm sektörlerin olumlu bir şekilde etkilenmesidir" dedi. Sektörün ve sanayicilerin kurum nezdindeki önemine vurgu yapan ve her konuda işletmecilerin yanında olduklarını, zaman buldukça da Bölge firmalarını ziyaret ettiklerini belirten Başkan Metin Uzun ise talep ve ihtiyaçlara en hızlı şekilde cevap verebilmek için kendilerini sürekli geliştirdiklerini ifade etti.