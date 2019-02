Verem Savaş Derneği'nden 'Veremle savaşamayabiliriz' çıkışı

ANTALYA Verem Savaş Derneği Başkanı İsmail Akçam, il merkezinde bulunan Antalya Verem Savaş Derneği'ne bağlı Dr. Faik Doğrusöyler Verem Savaş Dispanseri ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nın hizmet alanının sadece bulundukları ilçe merkezi olmadığını söyledi. İsmail Akçam, merkez ilçeler dahil verem savaş dispanseri olmayan tüm ilçelere, bu dispanserler vasıtasıyla ve dispanserin mobil tarama ekipleri ile hizmet götürüldüğünü belirterek, "Dispanserlerin hasta kayıtları incelendiğinde Serik'te 13, Kumluca, Aksu ve Manavgat'ta 9'ar, Konyaaltı'nda 4, Kemer'de 3, Demre ve Elmalı'da 2 ve Kaş'ta 1 kişi, derneğimizden ayni ve nakdi yardımlar almıştır. Bu da ilgili belediyelere hizmet götürüldüğü anlamına gelmektedir" açıklamasında bulundu.



'VEREMLE SAVAŞIMIZ, HER AN SEKTEYE UĞRAYABİLİR'



Tüm bu hizmetlerin yapılabilmesi için Belediye Gelirleri Kanunu'nda bulunan Eğlence Vergisi Hasılatı'nın yüzde 10'unun verem savaşına ayrılması ve belediye sınırları içerisinde Verem Savaş Derneği teşkilatı var ise yardım olarak bu derneğe aktarılması gerektiğini belirten İsmail Akçam, "Teşkilatın anlamı, o belediye sınırları içerisinde derneğin bir şubesinin olması değil, bilakis derneğin hizmetlerinin o belediye sınırları içerisinde yürütülmesidir. Hal böyle iken, Antalya'daki tüm belediyeler tarafından ilçe sınırları içerisinde Verem Savaş Derneği olmadığı için yasal eğlence vergisi paylarının ödenmemesi ve Manavgat ile Aksu Belediyesi tarafından daha önce ödenenlerin geri istenilmesi dolayısıyla derneğimiz veremle savaş hizmetini yürütebilmekte sıkıntı yaşamakta ve hizmet götüren arkadaşlarımızın maaşlarını güçlükle ödemektedir. Bu şartlarda, veremle savaşmamız çok zor. Verem hastalığı ile savaşın sekteye uğraması an meselesi" diye konuştu.