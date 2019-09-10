Veliler ve öğrencilerden eylem

KAŞ Merkez İlk ve Ortaokulu ile Çerçiler Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda sınıfların bölünüp, başka sınıflarla birleştirildiğini ve çocuklarının arkadaşlarından ayrıldığını belirten veliler, durumu protesto etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan veliler ve çocukları ellerinde 'Biz eğitimde tasarruf istemiyoruz', 'Sınıfıma lütfen dokunmayın', 'Sınıfımı ve arkadaşlarımı geri verin', 'Öğretmenimi geri istiyorum, yoksa okula gitmeyeceğim', 'Sınıfımdan ayrılmak istemiyorum', 'Öğretmenimi ve arkadaşlarımı geri istiyorum' yazılı pankartlar taşıdı.Grup adına basın açıklamasını okuyan Hatice Eriş, Tasarım ve Beceri Atölyesi açmak için çocuklarının bulunduğu sınıfların bölündüğünü söyledi. Çocuklarının kurban edildiğini öne süren Hatice Eriş, "Bu çalışma yapılırken hiç kimseye haber verilmemiştir. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk düşünülen atölyelerin açılmasını sınıfları dağıtarak mı hayal etmiştir acaba? Sorun bu atölyeler için yer açmaksa, bunu eğitimin paydaşı olan biz velilerle konuşabilirlerdi. Bu sorun çocuklarımızın psikolojisi bozulmadan bizlerin de katkısıyla farklı biçimde çözüme kavuşabilirdi. Her sorunda biz velilerden yardım isteyen eğitim yöneticileri çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren bir konuda niye bize bilgi vermiyor? Çocuklarımızın kurban edilmesine razı olmayacağız. Tasarım ve Beceri Atölyeleri açmak bizim çocuklarımızı kurban etmek mi? Bu keyfi uygulamaya asla boyun eğmeyeceğiz, haklarımızı yasal zeminde arayacağız" dedi. Basın açıklaması çocukların söylediği şarkılarla sona erdi.