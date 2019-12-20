Vektörel mücadele ekibine iş sağlığı eğitimi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ilaçlama ekiplerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. Eğitimde çevre bilinci, ilaç kullanımı, personel güvenliği gibi konular yer aldı.
ANTALYA 20.12.2019, 16:37
BÜYÜKŞEHİR Belediyesi yıl boyunca Antalya genelinde vektörel mücadele yapan ilaçlama personeline eğitim verdi. Eğitimde Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin iş kazalarının yaşanmaması ve risklerin en aza indirilmesi konusunda personeli bilgilendirdi.
YANLIŞLAR ANLATILDI
Prof. Dr. Hüseyin Çetin, ekiplerin tam katılım sağladığı eğitimde ilaçlamayla ilgili yeni uygulamalar ve yöntemleri, ilaçların özelliklerini anlattı. İlaçlama ekiplerinin dikkat etmesi gereken hususlara değinen Çetin, görsel bir sunum yaparak iş güvenliği konusunda ekipleri bilgilendirdi.Eğitimde ayrıca çevre bilinci, iş kıyafetlerinin kullanılma zorunluluğu, iş kazalarının önlenmesi, ilaç kullanımı ve yapılan yanlışlar anlatıldı.
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