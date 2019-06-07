Vefalı kardeş! Ağabeyine böbreğini bağışladı

KONYA'DA tuhafiyecilik yapan Mesut Yaralı'ya, 20 yıl önce şeker hastalığı teşhisi konuldu. 2016 yılında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden Yaralı'nın şeker hastalığına bağlı kronik böbrek yetmezliği olduğu belirlendi. İlaç tedavisine başlayan Mesut Yaralı, geçen yıl kasım ayında şiddetli sırt ağrıları nedeniyle AÜ Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Mesut Yaralı, hemodiyaliz tedavisine başladı. Üç ay diyalize giren Yaralı'ya, 14 Şubat'ta yapılan testlerde böbreklerinin iflas etmek üzere olduğu belirtilerek acil nakli olması gerektiği söylendi.



MESUT YARALI'NIN DOKU UYUMU TAM ÇIKTI

Bunun üzerine Yaralı'nın 7 kardeşi verici olmak istediğini söyledi. Yapılan kontrollerin ardından böbrek nakli için doku uyumu ve kriterlerin uygun çıkması üzerine Mustafa Yaralı'dan nakil yapılmasına karar verildi. 25 Şubat'ta Mustafa Yaralı'ndan alınan böbrek, operasyonla ağabeyine nakledildi. Evli ve 3 çocuk babası Mesut Yaralı, kardeşinden nakledilen böbrekle yeniden yaşama tutundu.



'ESKİDEN BÖYLE SAĞLIKLI HİSSETMİYORDUM'

Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığının iyi olduğunu belirten Mesut Yaralı, organ nakli konusunda herkesin daha bilinçlenmesi gerektiğini, bu konuda toplumun tümüne büyük görev düştüğünü söyledi. Herkesi organ bağışı yapmaya davet eden Yaralı, "Üç ay diyalize girdim. Üç ayın sonunda hastalığım ilerledi ve doktora gittim. Doktorlar yapılan tetkikler sonunda erkek kardeşimden böbrek nakli yapılabileceğini söyledi. Nakil gerçekleşti. Ameliyatımın üzerinden üç ay geçti, eski sağlığımdan daha iyiyim" dedi.



ÜÇ AY DİYALİZDE ZORLANDI

Diyalizin zorlu bir süreç olduğunu ve bu nedenle ağabeyine böbreğini vermek için kardeşleriyle verici olmak istediğini belirten Mustafa Yaralı ise "Ağabeyimin böbreklerinin yüzde 11 kapasiteyle çalıştığını öğrendik ve 7 kardeş ne yapabileceğimizi düşündük. Ben ve diğer kardeşler böbreğimizi vermek için çok arzuluyduk. Diyaliz süresince çok zor günler geçirmişti. Bu acıya daha fazla dayanamayacağını düşündük. Ben şanslıydım ve bağışçı olmak bana nasip oldu. Başkalarına da bağış yapmayı öneriyorum. Hiçbir sorun yaşamadım. Emeği geçen doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

