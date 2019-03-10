Vefa Tepesi yeniden yeşerecek

KUMLUCA'da 28 Temmuz 2018 tarihinde çıkan yangınında orman varlıkları tahrip olan Vefa Tepesi'nin yeniden yeşermesi amacıyla Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamında Vefa Tepesi'nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel başta olmak üzere tüm fakülte akademik ve idari personeliyle öğrenciler, Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz ve Orman İşletme Müdürlüğü personelleri katıldı. Geçen yılki yangında 1 hektar kadar alanın yok olduğu Vefa Tepesi'nde, 200 fidan toprakla buluştu. Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, "Dünyada ve ülkemizde küresel iklim değişiklikleri sonucu ortaya çıkan doğal afetlere dikkati çekmek ve öğrencilerde çevre bilinci geliştirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik" dedi. Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz da "Çam fıstığı ve serviden oluşan 200 fidan diktik. Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile birlikte bu çalışmayı gerçekleştirdik. Orman Genel Müdürlüğü ve müdürlüğümüz yanan alanların yeniden yeşertilmesi için olağanüstü gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.