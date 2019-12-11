Validen 'Mühürleyin' talimatı

MAVİ bayrak ve çevre eğitim çalışmaları il değerlendirme toplantısı Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Antalya Valiliği toplantı salonundaki toplantıya, Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TUÇEV) yönetim kurulu üyeleri Cenk Bayaz, Ali Keleş ve TUÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy katıldı. TUÇEV yönetim kurulu üyeleri Cenk Bayaz, TUÇEV'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca mavi bayrak programının Türkiye'de başlatması için 1993 yılında kurulduğunu söyledi. 300 üyesi bulunan TURÇEV'in mavi bayrak, eko okullar, okullarda orman bilinci, çevrenin genç sözcüleri, yeşil anahtar adında beş ana görevi bulunduğunu kaydetti. Antalya'nın dünyada en fazla mavi bayrağa sahip olan il olduğunu belirten Cenk Bayaz, Antalya'nın 202 mavi bayrağa sahip olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla mavi bayraklı alanların sayıları ciddi derecede artacak çünkü mavi bayrak noktaları artacak" dedi.

'KURALLARA UYMAYAN OTEL İŞLETMELERİ KAPATILACAK'

Vali Münir Karaloğlu da atıklarını dereye boşaltıp çevreye zarar veren otel işletmelerinin ceza uygulanmadan direkt mühürleneceğini ifade etti. "Çevre korunmazsa insan da yok olur" diyen Vali Münir Karaloğlu, “Antalya çevresiyle para kazanan bir şehirdir. Çevre her şehir için önemlidir ama bizim için 10 kat daha fazla önemlidir. Sürdürülebilir yaşam içinde, turizm içinde, ticaret içinde, insan içinde, çevre önemlidir. Çevre bilincinin kazandırılmasına da anaokullarından başlamamız lazım" dedi.

Türkiye'de çevre ile alakalı önemli projeler uygulandığına belirten Vali Karaloğlu, “Sıfır Atık Projesi çok ciddi bir farkındalık oluşturdu. Türkiye Çevre Koruma Vakfı'nın yapmış olduğu, 'Eko Okul' projesini 'Sıfır Atık' projesine entegre edelim" dedi.