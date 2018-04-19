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Validen 'Metruk bina' uyarısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, uyuşturucu madde bağımlılarının kullandığı metruk binalara dikkati çekerek "Yıkılacaklar hemen yıkılmalı. Hukuken yıkılması mümkün olmayanlarda ise içeriye girilmeyecek şekilde engelleyici tedbirler alınmalı" dedi

Validen 'Metruk bina' uyarısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, uyuşturucu madde bağımlılarının kullandığı metruk binalara dikkati çekerek "Yıkılacaklar hemen yıkılmalı. Hukuken yıkılması mümkün olmayanlarda ise içeriye girilmeyecek şekilde engelleyici tedbirler alınmalı" dedi

19 Nisan 2018 Perşembe 23:20
Validen 'Metruk bina' uyarısı
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BAĞIMLILIK ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü'nde yapıldı. Kamu kurumlarının yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, Türkiye'nin son dönemde bağımlılıkla mücadele edilmesi konusunda ciddi bir kararlılığı olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadelede metruk binaların hassas konulardan biri olduğunu belirten Karaloğlu, "2 senedir metruk binalar konusunda Emniyet Müdürlüğü ve belediyelerimizle çok sıkı bir çalışma yapıyoruz. Ama hala yıkılması gereken metruk binalar var. Özellikle evsiz barksız kişilerin kullandığı, kötü niyetli insanların madde satışı için kullandığı mekanlar var. O mekanları hızlı bir şekilde tasfiye etmemiz lazım" dedi.
İÇERİYE GİRİLMESİNİ ENGELLEYİN
Belediyelerin metruk binalar konusunda ellerini biraz daha çabuk tutması gerektiğinin altını çizen Karaloğlu, bazılarının hukuki sorunu olduğunu dile getirdi. Tescilli binaları yıkamadıklarını anlatan Münir Karaloğlu, "Ama onları da içeriye girilemeyecek şekilde pencere, duvarını sağlamlaştırıp kullanılmasını engellememiz lazım. Yıkılacakların hemen yıkılması, hukuken yıkılması mümkün olmayanların da girilmesinin engelleyici tedbirler alınması gerekir. Kargo firmaları üzerinden de madde satışı ve gönderilmesi şeklinde çalışmalar var. Buna yönelik tedbirleri artırmalıyız" diye konuştu.
PSİKİYATRİ HASTALARI MANİSA'YA GÖNDERİLMEYECEK
Antalya'da bağımlılıkla mücadelede 35 yatağı daha kente kazandıracakları ihalenin sonuçlandığını dile getiren Vali Karaloğlu, toplam yatak sayısının 85'e ulaşacağını söyledi. Münir Karaloğlu, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de 20 yataklı ileri düzeyde psikiyatri hastaları için bölüm olacağını belirterek, daha önce Manisa'ya sevk edilen bu hastaların sorununun Antalya'da çözüleceğine dikkati çekti. 

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Münir KaraloğluAntalya ValisiUyuşturucu Madde
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