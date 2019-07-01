Validen Likya Yolu'na davet

ANTALYA Valiliği'nce düzenlenen Antalya'nın doğal ve kültürel zenginliklerine dikkati çekmek için düzenlenen farkındalık yürüyüşlerinin dördüncüsü Demre'de yapıldı. Yürüyüşe Vali Münir Karaloğlu, Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Albay Sezai Özkurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin, KUTSO Başkanı Murat Günay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri ve Demreliler katıldı. Yürüyüşe katılanlar önce araçlarla Demre'ye bağlı Kapaklı Mahallesi'ne geldi. Vali Münir Karaloğlu başta olmak üzere buradan yürüyüşe geçildi. Yaklaşık 2.5 kilometre süren yürüyüş, 38 derece sıcak altında yapıldı. Yürüyüş Kekova'da Gökkaya Koyu'na kadar devam etti. Burada verilen molanın ardından yürüyüşe katılanlar yatlara binerek Kekova turu yaptı. Turda Batık Kent, Simena Antik Kenti ve Kekova koyları gezildi. Vali Münir Karaloğlu, "Bu yıl turizmde büyük hedefleri olan Antalya'nın doğal ve tarihi güzelliklerini, zenginliklerini, kültürel değerlerini kamuoyuna duyurmak, farkındalık yaratmak için ilk olarak Çıralı'da yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Ardından Göynük Kanyonu ve Gündoğmuş ilçemizdeki İpek Yolu'nda yürüdük. Türkiye'de turizmin başkenti olan Antalya'nın turizm markalarını artırmak, farkındalık yaratmak için bu yürüyüşleri düzenliyoruz. Likya Yolu, Türk ve dünya turizminde bir marka. Çok önemli bir alternatif turizm seçeneği. Bu yolda tarih, doğa ve deniz iç içe. Ben başta Antalyalıları, ülkemizin her yerindeki doğa ve tarih sevdalılarını, Türkiye'ye turist getiren tur operatörlerimizi Likya Yolu'nu keşfetmeye çağırıyorum" dedi.