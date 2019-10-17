Validen ‘Kapatın’ talimatı

ANTALYA Valiliği'nin düzenlediği 4'üncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlendi. Vali Münir Karaloğlu başkanlığındaki toplantıda, Antalya'da kamu kurumları ve belediyelerin toplam proje sayısının 537 olduğu belirtildi. Vali Karaloğlu, sektörel dağılımda yatırımda aslan payının ulaşım projelerine aktarıldığını söyledi. Yatırımlarda parasal gerçekleşme oranının yüzde 68,9 olduğunu belirten Karaloğlu, 122 projenin tamamlandığını, 315 projenin de devam ettiğini açıkladı.

BELEDİYELERİ UYARDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Sıfır Atık Projesi başlatıldığını hatırlatan Karaloğlu, projenin hayata geçirilmesi konusunda iki defa kamu kuruluşlarını uyardıklarını söyledi. Karaloğlu, "Projeyi hayata geçiren kuruluşlar var, ama halen bu konuda harekete geçmeyen belediyeler var. Belediyelerin önceliğinin zaten bu olması lazım. Çöpün toplanması ilçe belediyelerin görevi. Bu proje kapsamında yaptıklarınızı Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün sistemine girmeniz gerekiyor. Proje gelecek için önemli" dedi.

İLYAS'A EN FAZLA PROJEYİ ALANYA BELEDİYESİ BİLDİRDİ

Karaloğlu'nun konuşmasının ardından İl Yatırım Takip Sistemi'ne (İLYAS) yönelik bilgi verildi. İLYAS'ta en fazla proje Alanya Belediyesi'nde görünürken, en fazla ödeneği ise Kepez Belediyesi'nin aldığını kaydedildi. Sistemde en az projenin ise Antalya'nın en büyük 4'üncü ilçesi Manavgat Belediyesi'nde olduğu anlaşıldı. Sistemde Manavgat Belediyesi'nin sadece bir projesini gören Vali Karaloğlu, bir hata olabileceğini belirtti. Manavgat büyüklüğündeki bir ilçenin çok daha fazla projesinin olması gerektiğini anlatan Karaloğlu, belediye yetkilileri ile görüşülmesini istedi. Müdürlük çalışanı, bu konuda belediye ile görüştüğünü, belediyenin yerel seçimler nedeniyle sadece bir projesi olduğuna yönelik bilgi aldığını aktardı.

ASAT SU BORCUNU ÖDEMEYEN OTELİN SUYUNU KAPATTI

Kurulda ASAT ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü yöneticileri sunum yaparak kurulu bilgilendirdi. ASAT Genel Müdür Yardımcısı Osman Yıldız, bazı otellerden su parasını tahsil edemediklerini belirterek destek istedi. Yakın zamanda Kemer'de hizmet veren 5 yıldızlı bir otelin suyunu, borcunu uzun süre ödemediği için kestiklerini dile getiren Yıldız, daha sonra otelin kaçak kuyu açarak su ihtiyacını karşıladığını öğrendiklerini aktardı. Yıldız, kaçak kuyuların kapatılması için DSİ'ye başvuru yaptıklarını söyledi.

OTELE 'TURİST' MÜSAADESİ

DSİ Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun da ekiplerinin kuyuları kapatmak için otele gittiğini, ancak otel sahiplerinin zorluk çıkardığını söyledi. Olay çıkması nedeniyle Kemer Kaymakamlığı'ndan destek istediklerini kaydeden Coşkun, otelde turistlerin bulunması nedeniyle kuyuların 30 Ekim'de kapatılmasına yönelik anlaştıklarını açıkladı.

SU BORCUNU ÖDEMEYEN OTEL VALİYİ KIZDIRDI

Otelin tavrı Vali Münir Karaloğlu'nu kızdırdı. 30 Ekim'de kesinlikle kuyuların kapatılması talimatını veren Karaloğlu, "Oteli takip etmenizi istiyorum. Piyasaya borçlarını ödemezlerse seneye açtırmamak için girişimde bulunun. Otel turisti de kalkan olarak kullanmasın. Borçlarını ödemezse turist aldırmayın. Kemer Kaymakamı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz gereğini yapsın" diye konuştu.