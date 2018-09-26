Validen kaçak yapı uyarısı

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) eylül ayı meclis toplantısına, Vali Münir Karaloğlu konuk olarak katıldı. İmar Barışı Yasası'yla ilgili 1 Ocak 2018 tarihi sonrasında birçok kişi tarafından yapılan kaçak yapılarla ilgili sorunun da gündeme geldiği toplantıda Vali Karaloğlu, bu yapıların yıkıldığı ve yıkılmaya devam edileceğini açıkladı. Yasanın çok açık ve net olduğunu belirten Karaloğlu, “01.01.2018'den sonra yapılacak bütün yapılar yıkılacak. Bu yetki ve sorumluluk, imarla ilgili düzenlemeyi yapma görevi, aslında belediyelerimizindir. Eğer herhangi bir belediye sınırları içinde imara aykırı bir yapı yapılıyorsa buna derhal müdahale etmek görevi ve sorumluluğu var her belediyemizin, her belediye başkanımızın. Ama biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve il müdürlüğü üzerinden bunların takibine devam ediyoruz. Geçen hafta Döşemealtı'nda 18 yapıyı yıktık, yıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

BELEDİYELERE ÇAĞRI VE 'İHBAR EDİN' UYARISI

Bu kaçak yapılara engel olmada asıl görevin belediyelerde olduğunu vurgulayan Karaloğlu, “Yapılanları yıkma görevi belediyelerimizin. Belediyelerimizi görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeye bir kez daha davet ediyorum. Kesinlikle vatandaşın birikmiş problemini çözmek için çıkarılmış imar barışını kötü niyetlilerin emellerine heba etmememiz lazım. Yoksa bu işin sonu yok. Türkiye'de en çok imar problemi olan şehirlerden biri de Antalya. Ama vatandaşın birikmiş problemini çözmek için iyi niyetle çıkarılmış bir yasayı kötü niyetli insanların sulandırmasına izin vermememiz lazım. Öncelikle belediyelerimizin dikkatli olması lazım, bölgenizde gördüğünüz, duyduğunuz bu tip yapıları lütfen hem belediyelerimize hem de Çevre Şehircilik il müdürlüğümüze ihbar edin" diye konuştu.

