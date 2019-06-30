Validen caretta caretta uyarısı

SOYLARINI devam ettirebilmeleri için karaya çıkarak kumluk sahil şeritlerine yumurta bırakan, Alanya'da da çok sayıda yumurtlama noktası bulunan deniz kaplumbağaları için Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu. Sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan tarafından bir caretta carettanın yumurtlama anını yansıtan fotoğrafı paylaşan Vali Karaloğlu, altına da "Deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma dönemi. 640 kilometre Antalya sahilinin birçok notasında yuvalama alanı var. Güneşlenirken soyunu devam ettirme gayretindeki canlıların yaşamlarına saygılı olalım" notunu düştü.