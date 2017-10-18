Validen 'Bitirin' talimatı

ANTALYA 2017 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapıldı. Toplantı, Vali Karaloğlu'nun toplantıyı yapma amaçlarını özetleyen konuşmasıyla başladı. 2017 yılını tamamladıklarını aktaran Karaloğlu, "Son çeyrekteyiz, artık kamu yatırımlarını, mali idari yatırımları toparlama zamanı geldi. Elinizdeki kalan ödenekleri harcama ve hızlı çalışma zamanı geldi. Biraz daha hızlı çalışacağımız döneme girdik. Özellikle yatırımcı kuruluşlar devam eden projeleri, 2017 yılı ödeneklerinden kendilerine ayrılan ödeneklerin harcanması noktasında biraz daha gayret etmelerini arzu ediyoruz" dedi. Antalya'da kamuda ve mahalli idarelerde devam eden proje sayısının 791 olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, projelerin parasal değerinin 16 milyar 256 milyon 356 bin 341 TL olduğunu açıkladı. Önceki yıllarda bu 16 milyarlık proje bedelinin 4 milyarının harcandığını söyleyen Karaloğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "2017 ödeneğimiz 3 milyar 148 milyon 702 bin 356 TL. Bugüne kadar toplam harcama miktarı 1 milyar 682 milyon 563 bin TL. 2017 ödeneğinin yüzde 53'ünü harcamışız. Yani yılın dörtte üçü geride kalmış, son çeyreğe girmişiz. Fakat 2017 yılı için Antalya'ya ayrılan paranın yüzde 53'ünü harcamışız. Bu şu anlama gelebilir. Genelde işlerin hak edişleri arkadan gelir. Tamam bu bir gerçek ama baktığımızda özellikle mahalli idarelerde, belediyelerde ciddi bir sorun olduğu görülüyor. Mahalli idarelere düşen ödeneğin yüzde 37'si harcanmış. Mahalli idarelerimizin toparlanması ve çalışması gerektiğini düşünüyorum. Aynı sıkıntı kamuda da var. Kamu ödenekten yüzde 61'ini kullanmış. Çok iyi değiliz. Yılın son çeyreğinde işlerimizi toparlamalı, kalan ödenekleri de mutlaka harcamalıyız. Yatırımlara baktığımızda en büyük harcama 912 milyon TL ile ulaşım olarak görünüyor. İkinci sektör ise 422 milyon TL ile eğitim. Ardından 245 milyon TL ödenekle tarım, 139 milyon TL ile turizm, 115 milyon TL enerji, 97 milyon TL sağlık sektörü, 1.5 milyon TL ile konut sektörü geliyor."

Antalya'nın ekonomik büyüklük ve 2 milyon 280 bine yakın nüfusu ile Türkiye'nin 5'inci büyük şehri olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Antalya, Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak önemli şehirlerden biri. Onun için bu kentte görev yapan gerek kamuda olsun gerekse yerel yönetimde olsun, bizim görevimiz bu şehri ve ülkemizi geleceğe taşımak. Antalya'yı hedeflerine ulaştırırken Türkiye'yi de hedeflerine taşımak olmalı. Hepinizden istediğim çalışmalarınızı hızlandırmanız. Coğrafyamız çok kolay değil. Antalya bir başından öteki başına 450 kilometre. Ama devletin imkanları var. Bütün imkanları seferber ederek 2017 ödeneğini ve devam eden işlerimizi tamamlamalı, kentimizi daha yaşanabilir, vatandaşımızı daha huzurlu ve mutlu kılmak zorundayız" diye konuştu.

Toplantı, Antalya Valiliği Yatırım İzleme Başkanlığı (YİKOB) yetkililerinin sunumuyla devam etti. Ardından Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'nün hazırladığı sunum dinlendi. Sunumlar sırasında çalışmaları yavaş giden projeleri hızlandırılması isteyen Karaloğlu, işini yapmayan yüklenicilerle görüşülüp projelerin tamamlanmasını istedi.