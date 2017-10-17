Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106474
ALTIN
151.837
DOLAR
3.6582
STERLİN
4.8540
EURO
4.3050
17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
17 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
17 Ekim 2017 Alanya -...
Antibiyotikten 10 kat daha güçlü 3 malzemeli karışım!
Antibiyotikten 10 kat daha güçlü...
banner468

Vali Karaloğlu, silahlı saldırıda yaralanan savcıyı ziyaret etti

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Korkuteli ilçesinde polis memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan Cumhuriyet Savcısı A.Kadir Küçüköner’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Vali Karaloğlu, silahlı saldırıda yaralanan savcıyı ziyaret etti

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Korkuteli ilçesinde polis memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan Cumhuriyet Savcısı A.Kadir Küçüköner’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

17 Ekim 2017 Salı 09:27
Vali Karaloğlu, silahlı saldırıda yaralanan savcıyı ziyaret etti
banner404

VALİ Karaloğlu, silahlı saldırısı sonucu yaralanan Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner’i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi’nde ziyaret etti. Küçüköner’in durumuyla ilgili bilgi alan Karaloğlu’na, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da eşlik etti. Karaloğlu, savcı Küçüköner’in yer aldığı bir fotoğrafı sosyal paylaşım sitesinden de paylaştı. Savcı Küçüköner’in sağ bileğinin alçıda olduğu görüldü.

Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makam odasında aynı adliyede çalışan zabıt katibesi Şerife A’nın İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Turgut A. tarafından beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralanmış, hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilmişti. Olayla ilgili Turgut A. ile eşi Şerife A. gözaltına alınmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde HSK, 267’si adli yargı hakim ve savcı, 20’si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirmiş, savcı Küçükören de Yargıtay Tetkik Hakimliğine atanmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Antalya'da makamında vurulan savcı dehşeti anlattı
Antalya'da makamında vurulan savcı dehşeti anlattı
İşte polisin savcıyı vurma nedeni! Sebep incir çekirdeğini doldurmaz
İşte polisin savcıyı vurma nedeni! Sebep incir çekirdeğini doldurmaz
Antalya Valiliği'nden savcının vurulmasına ilişkin açıklama
Antalya Valiliği'nden savcının vurulmasına ilişkin açıklama
Antalya'da savcıyı vuran polis gözaltına alındı
Antalya'da savcıyı vuran polis gözaltına alındı
Son dakika...Antalya'da Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'e silahlı saldırı
Son dakika...Antalya'da Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'e silahlı saldırı
Anahtar Kelimeler:
Antalya ValisiAntalyaMünir KaraloğluKadir KüçükönerSavcıSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika... Deniz Baykal ameliyata alındı!
Son dakika... Deniz Baykal ameliyata alındı!
ARGE Merkezi'ne onay
ARGE Merkezi'ne onay
Çevreciden 'ÇED'siz olmaz' kampanyası
Çevreciden 'ÇED'siz olmaz' kampanyası

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim