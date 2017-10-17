Vali Karaloğlu, silahlı saldırıda yaralanan savcıyı ziyaret etti

VALİ Karaloğlu, silahlı saldırısı sonucu yaralanan Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner’i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi’nde ziyaret etti. Küçüköner’in durumuyla ilgili bilgi alan Karaloğlu’na, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da eşlik etti. Karaloğlu, savcı Küçüköner’in yer aldığı bir fotoğrafı sosyal paylaşım sitesinden de paylaştı. Savcı Küçüköner’in sağ bileğinin alçıda olduğu görüldü.

Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makam odasında aynı adliyede çalışan zabıt katibesi Şerife A’nın İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Turgut A. tarafından beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralanmış, hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilmişti. Olayla ilgili Turgut A. ile eşi Şerife A. gözaltına alınmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde HSK, 267’si adli yargı hakim ve savcı, 20’si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirmiş, savcı Küçükören de Yargıtay Tetkik Hakimliğine atanmıştı.