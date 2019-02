Vali Karaloğlu: Şehrimizi metruk bina sorunundan kurtaracağız

ANTALYA Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Müftüsü Osman Artan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla İl Sağlık Müdürlüğü'nde yapıldı. Toplantı öncesi kurul gündemini değerlendiren Vali Münir Karaloğlu, il genelinde bağımlılıkla mücadele kurul toplantısını ilk defa tüm kaymakamların katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, her türlü bağımlılıkla mücadelede Yeşilay Cemiyeti'nin çalışma kaydettiğini söyledi. Bugün gerçekleştirilecek kurul toplantısında en önemli maddenin metruk binalar olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, şöyle konuştu: “Metruk binaların yıkılması konusu önemli. Kaymakamlardan her birinden ayrı ayrı bilgiler alacağım. Hangi ilçede ne kadar metruk binamız kaldı, neden yıkılmadı? Arkadaşlar, metruk bina probleminden şehrimizi kurtaracağız. Metruk binalar biliyorsunuz her türlü melanetin yuvası haline geliyor. Sahipsiz yerler buralar ve kötülükler de bu tip yerleri seviyor. Uyuşturucu bağımlıları ve satıcıları, fuhuşla ilgili suç işleyenlerin neredeyse istasyon durağı haline geliyor metruk binalar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bu konuda kararlılığı var. Türkiye'yi metruk bina sorunundan kurtaracağız. Biz de Antalya'yı bu sorundan kurtaracağız."

'MAKİNEYİ VERECEKLER BİZ DE DAYAYIP YIKACAĞIZ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden de destek istediklerini ifade eden Vali Karaloğlu, “Belediyeden makine dediğimizde hemen verilecek, biz de dayayıp metruk binayı kendimiz yıkacağız. Vatandaş yıkmıyorsa kendimiz yapacağız. Bu toplantıdan sonra metruk bina sorunu çözülecek. Yıkılamayanların da giriş çıkışları kontrol altına alınacak" diye konuştu.