Vali Karaloğlu, şampiyon kuşları inceledi

VALİ Münir Karaloğlu, Döşemealtı ilçesinde bulunan Antalya Kafes Kuşları Derneği Başkanı Aziz Çetin ile Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkan yardımcısı iş insanı Oğuz Özkaya'yı ziyaret edip, uluslararası yarışmalarda ödül alan kuşları inceledi. Çetin'e ait çiftlikte bulunan kuşları yakından inceleyen Karaloğlu, kuş türlerini yakından inceleyip bilgi aldı. Yarışmalarda uluslararası hakemlik yapan Çetin ve Özkaya ile bir süre sohbet edip fotoğraf çektiren Karaloğlu, sohbetin ardından ayrıldı.