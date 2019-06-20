Vali Karaloğlu'ndan yeni eserlere tam not

VALİ Münir Karaloğlu, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Vakıflar Antalya Bölge Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmalarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İlk olarak Kaleiçi'ndeki Muratpaşa Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ni (RAM) ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti veren merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Merkezin kısa bir süre içerisinde yenilenecek olan binaları ve çevre düzenlemelerine ilişkin incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, merkezde eğitim ve danışmanlık hizmeti alan çocuklara hediyeler verdi, aileleriyle sohbet etti.



KALEİÇİNE ESTETİK DOKUNUŞ



RAM'daki incelemelerin ardından restorasyon çalışmaları devam eden Tekeli Mehmet Paşa Camii'ni de gezen Karaloğlu, camiyi Antalya'nın en önemli tarihi sembollerinden birisi olarak gördüğünü belirtti. Vali Karaloğlu, restorasyon çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarılan sarnıç, çiniler ve motif işlemelerini dikkatle inceledi.



Kaleiçi'nin tarihi dokusunu en güzel şekilde gelecek nesillere aktarmak için restorasyon çalışmalarını çok önemsediklerini belirten Münir Karaloğlu, "Kaleiçi, Antalya'nın tarihi kent merkezi, şehrimizin gözbebeğidir. Burada kamu hizmeti veren birçok tarihi bina, cami, külliye, bedesten, medrese var. Bu tarihi yapıları en güzel şekilde restore etmek ve gelecek kuşaklara emanet edebilmek için yoğun bir çalışmamız var. RAM'ın kullandığı binaların tarihi kısımlarını restore edeceğiz. Ömrünü tamamlamış olan kısımlarını da yıkarak Kaleiçi'nin tarihi dokusuna uygun olacak şekilde yeniden hizmete sunacağız. Amacımız, tarihi eseriyle, hizmet binasıyla, konutuyla bize yakışır, şehrimize yakışır bir Kaleiçi. Yeni yapılan ve yenilenen eserlerle daha verimli hizmetler üretmek istiyoruz" dedi.



5 YILDIZLI HUZUREVİ VE KIZ ÖĞRENCİ YURDU



Vali Münir Karaloğloğlu, Kaleiçi'ndeki incelemelerin ardından Karpuzkaldıran'da yapımı devam eden 150 kişilik huzur evi ve tarihi Aksu Anadolu Lisesi ve bu bölgede yapımı devam eden kız yurdu inşaatlarında da incelemede bulundu. 150 Kişilik huzurevi ve kız öğrenci yurdunun çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Vali Münir Karaloğlu, "Antalya; Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi, şehrimize gelen turistlerin olduğu gibi vatandaşımızın da rahatını ve konforunu düşünmek bizim asli vazifemiz. Bu manada şehrimize çok yakışan iki önemli hizmet binası hızla yükseliyor. 5 yıldızlı otel konforundaki bu eserleri, öğrencilerimiz de, yaşlılarımız da çok beğenecek. Ayrıca yaklaşık 90 yıllık eğitime hizmet veren nice gencin yetişmesine vesile olan Aksu Fen Lisesi'ni restore ediyor, daha nice gencimizin bu okulda yetişmesini temenni ediyorum. İnşallah yapılan çalışmalarımızın bir an evvel tamamlanmasını diliyorum" dedi.