Vali Karaloğlu'ndan uyarı: Cami altında ticarete yasak

VALİ Münir Karaloğlu, Konyaaltı İlçe Müftülüğü Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törene ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albaytak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Müftüsü Osman Artan, Müftülük personeli, vatandaşlar ve gençler katıldı. Törende gençliğin önemli olduğunu belirten Vali Karaloğlu, gençliğe sahip çıkmanın daha da önemli olduğunu vurguladı. Hayatın boşluk kabul etmeyeceğini ifade eden Karaloğlu, “Siz sahip çıkmazsanız sizin hiç istemediğiniz insanlar gelip sahip çıkarlar. Bunu gördük. Biz din adına sahip çıktığını zannettiğimiz insanların kimlere ajanlık yaptıklarını, kimlere hizmet ettiklerini, bu milletin imkanlarıyla bu milletin en zeki çocuklarını alıp, yine bu milletin silahıyla, tankıyla, topuyla, tüfeğiyle, uçağıyla bu milletin karşısına getirdiğini hepimiz gördük” dedi. Bu olayların çok yakın bir zamanda yaşandığını belirten Vali Karaloğlu, bir daha yaşanmaması için toplum olarak uyanık olmak ve uyanık kalmak gerektiğini söyledi. Karaloğlu, “İnsanımıza, gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Çocuklarımızın, gençlerimizin en az iyi beslenmesi, iyi yetişmesi, kariyer sahip olmasını düşündüğümüz kadar en az sahih bir inanca sahip olması noktasında da toplum olarak, devlet olarak, sivil toplum olarak elimizden geleni yapmamız gerekir. Yoksa birileri gelir gencimizi, insanımızı bizim istemediğimiz bir yere kanalize eder. Başkalarının kölesi, başka milletlerin düşüncelerinin ajanı haline getirir" diye konuştu.

‘TİCARETHANELER BOŞALTILACAK’

Geçmişte camilerin altının genelde ticarethane olarak kullanıldığını belirten Vali Karaloğlu, hayatı boyunca bu anlayışa karşı çıktığını aktardı. Vali Karaloğlu, “İl müftümüze talimatım var. Hiçbir caminin altında ticarethane olmayacak. Varsa hukuki süreç içerisinde tamamı boşaltılacak. Bugün açılışını yaptığımız gibi topluma hizmet edecek merkezlere dönüşecek. Camisini yaptıran bu millet, camisinin elektrik parasını da bulur. Kimse mazeret üretmesin. Cami yaptırma derneğindeki üç beş kişi kendi akrabalarına, yakınına, çevresine ucuz kiralık yer yapmak için camilerin altlarını lütfen kullanmasın. Bu bizim yaramızdır arkadaşlar ama maalesef Diyanet Vakfının da bu konudaki tutumunda problem var. İnşallah bu sorunu da en yakın zamanda çözer diye ümit ediyorum. Çünkü vakfa ait olan camilerimiz de var. Onlarda da ticarethaneler var. Buna ihtiyacımız yok” dedi. Camilerin hayatın merkezi yapabilmesi için her yaştan insanın gelip kendi ihtiyacını giderebileceği sosyal mekanlara dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Karaloğlu, bu şekilde camilerin hayatın merkezi olabileceğine değinerek, açtıkları gençlik merkezinin güzel bir örnek, güzel bir uygulama olduğunu ve sayılarının artması gerektiğini vurguladı. Hedeflerinin iyi insan yetiştirmek, sahih kaynaklardan beslenen bir inancı olan gençlik yetiştirmek olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, her mahallede bir gençlik merkezi inşa edildiği takdirde gençlerin sokağa çıktığında okullarının dışındaki boş zamanlarını kaliteli bir şekilde geçirebileceği mekanların olacağını ve hükümetin, devletin topyekun mücadele ettiği bağımlılıktan da gençlerin kurtulabileceğine işaret etti.

‘BAĞIMLILIKLA TOPYEKÜN MÜCADELE ETMELİYİZ’

Bugün Türkiye’nin her yerinde, Antalya da dahil olmak üzere bağımlılıkla ilgili çok ciddi sorunlar olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, “Bağımlılık derken sadece madde bağımlılığından bahsetmiyorum. Sigarasından alkolüne, maddesinden teknolojisine kadar bütün bağımlılık çeşitleriyle topyekûn mücadele edersek başarılı oluruz. Sadece anne baba yapsın, sadece öğretmen ilgilensin, sadece polis uğraşsın dersek olmaz. 7’den 70'e herkesin üzerine düşmesi lazım. Ben vali olarak, siz imam olarak, müftü olarak, vatandaş olarak, sivil toplum örgütü olarak, polis olarak, amir olarak, memur olarak her berimiz topyekûn mücadele edersek ancak başarılı oluruz” diyerek bağımlılıkla mücadele için çağrıda bulundu. Gençlik Merkezi’nin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Karaloğlu, konuşmasının ardından açılışa katılan heyet ile açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Vali Münir Karaloğlu, beraberindeki heyet ile Gençlik Merkezi'ni inceledi. İnceleme sırasında Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İl Müdürü olarak bilardo açılışını yapmak istediğini belirterek, İl Müftüsü Osman Artan’ı bilardo oynamaya davet etti. Daveti kabul eden İl Müftüsü Artan ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu’nun bilardo maçı açılışa katılanlardan büyük alkış topladı.