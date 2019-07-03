Vali Karaloğlu'ndan tarihi eserler için destek çağrısı

ATAV, Xanthos, Myra, Perge gibi antik kentlerden yurtdışına kaçırılan tarihi eserlerle ilgili dünyaca ünlü imza platformu change.org.tr üzerinden kampanya başlattı. Antalya Havalimanı önünde de kaçırılan eserlerin anıtlarıyla farkındalık oluşturmaya çalışan ATAV'ın imza kampanyasına, yaklaşık 2 bin kişi destek verdi.

Kampanyayı imzalayanlar arasında Vali Münir Karaloğlu da bulunuyor. Vali Karaloğlu, 'Eserler ait olduğu yerde güzeldir' sloganıyla başlatılan ve şu an çeşitli ülke müzelerinde sergilenen 8 tarihi eserin ait olduğu Antalya'ya iadesi için UNESCO'ya gönderilecek imza kampanyasına destek için '#Sendeimzala', 'Ortak mirasına sahip çık' sloganlarıyla tüm Antalyalıların kampanyaya imza atarak destek vermelerini istedi. Karaloğlu, sosyal medya hesaplarında da yaptığı çağrıda, "Herkesi bu önemli kampanyaya katılmaya davet ediyorum" dedi.

Bir yıl sürecek kampanyada, Antalya topraklarına ait Nereidler Anıtı, Harpy Anıtı, Xanthos F, G, H Anıtı, Trysa Heroonu- Heroon of Trysa, Myra Kaya Mezarlarından bir çocuk kabartması, Perge'den bir Thyke Heykel ve Sion Definesi'nin geri iadesi için toplanan imzalarla birlikte UNESCO'ya talepte bulunulacak. İadesi istenen 8 eser şu an Londra, Viyana, Berlin, Atina, Washington batı metropollerinin müzelerinde sergileniyor.