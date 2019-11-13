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Vali Karaloğlu'ndan papağanlarla Kurşunlu pozu

Antalya'nın dünyaca ünlü doğa harikalarından Kurşunlu Şelalesi'ne gelen ziyaretçi sayısı, geçen yıla oranla yüzde 25 artışla 350 bine ulaştı. Şelaleyi ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu, şelalenin maskotları 'Leonardo' ve 'Da Vinci' adlı papağanlarla fotoğraf çektirdi.

ANTALYA 13.11.2019, 10:56
Vali Karaloğlu'ndan papağanlarla Kurşunlu pozu
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AKSU'DA yer alan, 1980'li yıllarda milli park ilan edilen Kurşunlu Şelalesi Milli Park Alanı, 70 dönümü ziyarete açık toplam 270 dekarlık alanı kapsıyor. Selçuklu dönemine ait 700 yıllık su değirmeninin bulunduğu, 18 metreden dökülen büyük şelale ve alt kısımlarında 7 küçük şelaleciğin bulunduğu park alanı, tropik ormanları andıran doğal yapısıyla, özellikle sıcak havalarda serin bir ortam sunuyor. Antalya-Isparta karayolunun 24'üncü kilometresinden sola dönülerek 7 km devam edildiğinde ulaşılan şelale, 2 kilometrelik bir kanyonun içinde kalıyor.

ŞELALENİN MASKOTLARI

Şelale ve piknik yeri 33 hektarlık alanı kaplayan doğa harikasına bu yıl ziyaretçi akını yaşandı. Önceki gün Vali Münir Karaloğlu'nun da beraberinde Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil ile birlikte ziyaret ettiği şelaleye, bu yıl başından kasım ayına kadarki süreçte ziyaretçi sayısının 350 bine ulaştığı açıklandı. Şelaleyi ziyaret eden ve inceleme gezisinde de bulunan Vali Karaloğlu, şelalenin büyük ilgi çeken maskotları 'Leonardo' ve 'Da Vinci' adlı papağanlarla fotoğraf çektirdi.

YIL SONUNA 400 BİN ZİYARETÇİ BEKLİYOR

Vali Münir Karaloğlu'na ziyaretinde, şelale işletmecileri Erol Avcı ve Fikret Çıtırgı da eşlik etti. Erol Avcı, şelaleyi bu yıl ziyaret edenlerin sayısının 350 bine ulaştığını ve yılsonunda 400 bini aşmasını beklediklerini söyledi. Ziyaretçi sayısında geçen seneye göre yüzde 25'lik artış olduğunu belirten Avcı, ziyaretçilerin yüzde 75'inin yerli, yüzde 25'inin ise yabancı turistlerden oluştuğunu kaydetti. Avcı, yüzde 25'lik yabancı turistin ise yüzde 20'sinin turlarla, yüzde 5'nin de bireysel olduğunu açıkladı.

ŞEHİR MERKEZİ VE GİRİŞLERE YÖN LEVHASI

Kurşunlu Şelalesi'nin Antalya'nın en önemli doğal turistik merkezlerinden biri olduğunu, piknik ve mangal da yapılabildiğini belirten Avcı, ancak şehir merkezinde şelaleye yönlendiren hiç yön levhası olmadığını belirterek, şehir merkezinde belirli noktalara şelaleyi gösteren yön levhaları konulmasını istedi. Avcı, şehir girişlerine de Antalya'nın tarihi ve doğal değerlerinin 'Kurşunlu Şelalesini gördünüz mü?', 'Aspendos'u gördünüz mü?', Düden Şelalesini gördünüz mü?' gibi tanıtıcı levhalarla yönlendirmeler yapılmasının yararlı olacağını dile getirdi.

EŞSİZ DOĞAL PEYZAJ

Sağlıklı orman dokusu ve zengin bitki topluluğuyla eşsiz bir doğal peyzaj özelliğine sahip Kurşunlu Şelalesi'nde, ağırlıklı kızılçam olmak üzere doğu çınarı, defne, harnup, yabani zeytin, sakız ağacı, söğüt ve incir ağaçları bulunuyor. Mersin, alıç, zakkum, böğürtlen, yabani gül, sütleğen, ılgın, ladin, kermes meşesi, kekik, yabani nane, kayıt, eğrelti ve sarmaşıklar, orman altı florasını meydana getiriyor. Su bitkilerinden ise (su üstü) topalak, su nanesi, kamış (su içi) su avizeleri, iplikli yeşil algler, nilüferleri görmek mümkün. Yaban domuzu, tilki, tavşan, sincap, yarasa, ibibik, ağaçkakan, üveyik, sazan, su kaplumbağası, köpek, yılan ve kertenkele Tabiat Parkının faunasını oluşturuyor.

#Vali Karaloğlu #Kurşunlu pozu #Kurşunlu Şelalesi #Antalya #Münir Karaloğlu
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