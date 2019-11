Vali Karaloğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı

ÖĞRETMENLER günü sebebiyle bir mesaj yayınlayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eğitimin, geleceği doğru bir şekilde inşa etmeye imkan sağlayan en önemli etken olduğunun altını çizdi. Karaloğlu, " Ülkemizi, ancak eğitim hizmetlerinin kalitesini her aşamada yükselterek ve öğretmenlerimizin fedakârca ürettiği bilgileri en iyi şekilde çocuklarımıza, gençlerimize aktarmasına olanak sağlayarak muasır medeniyetler seviyesine ulaştırabiliriz. Dolayısıyla, öğretmenlerimiz değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de “Milletleri kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” diyerek medeniyet yarışında en önemli gücün yine öğretmenlerimiz olduğuna işaret etmiştir." ifadelerine yer verdi.

Karaloğlu şöyle devam etti: " Devletimiz siz kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim öğretimini sürdürmesi için her türlü altyapıyı sağlıyor ve eğitim sistemimizi en kaliteli hale getirmek için üstün bir vazife bilinciyle çalışıyor. İnanıyorum ki yeni eğitim sistemimiz çocuklarımızın gelişiminde çok daha pozitif bir etki oluşturacak. Sizlerin de gayretleriyle çocuklarımız milletimizin ruh ve karakterine uygun şekilde çağı yakalayıp yön verecek, gelişme ve yeniliklere açık olarak kendilerini devamlı yenileyecek ve başarılarıyla ülkemizi uluslararası arenada gururlandıracaktır. Siz değerli öğretmenlerimizin görevlerinizi layıkıyla yerine getirmeye gayret ettiğinize yürekten inanıyorum. Yavrularımızın hayata ve geleceğe hazırlanmasında gönüllü görev alan; Anadolu’nun her bir köşesine ilim ışığını saçmak için giden, neslimizin yetişmesinde emeği, alın teri, özverisi bulunan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."