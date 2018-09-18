Vali Karaloğlu'ndan 'Gaziler günü' mesajı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehit ve gazileri çok olan bir millet olduklarını, 1000 yıldır üzerinde yaşadıkları bu toprakların şehit ve gazilerin destansı kahramanlıklarıyla yurt kılındığını söyledi. Şehit ve gazilere minnet borçlu olduklarını mesajında belirten Vali Karaloğlu, "Vatanımız ve bayrağımız için canını seve seve feda eden, tüm Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

19 Eylül'ün kahraman gazilerin onur ve şeref günü olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu mesajında, "Her yıl 19 Eylül'de Gazi Mustafa Kemal' Atatürk'e istiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Gazi' unvanın verilişin yıl dönümünde, yurdumuzun dört bir tarafında düzenlenen törenlerle gazilerimizi yâd ediyoruz. Kahraman Gazilerimize şükranlarımızı ileterek vefamızı gösteriyoruz. Gazilerimizin büyük bir cesaret örneği göstererek nail oldukları bu şerefi, milletçe, büyük bir coşku ile paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Vali Karaloğlu, mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Şehit ve gazilerimize ne kadar minnet etsek azdır. 1071'den günümüze, yaklaşık bin yıldır nefes aldığımız bu topraklar bizlere, hiç şüphesiz onların emanetidir. Atalarımız bu emanete sahip çıkmak için defalarca kez canlarını ortaya koymuştur. Malazgirt'te Miryokefalon'da, Çanakkale'de Sakarya'da 15 Temmuz'da. Bu cennet vatanımızı yurt tutmak için canlarıyla, kanlarıyla büyük bedeller ödemiştir. Bu yüzden bugün bizler bu emanete yine canımızla kanımızla sahip çıkmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Bu topraklar uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimiz de sonsuza kadar başımızın tacıdır. Bunun bilinciyle bileklerimizi, yüreklerimizi ve zihinlerimizi aziz vatanımız ve şanlı bayrağımız için birleştirerek onların bize bıraktığı bu emanete en güzel şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum."