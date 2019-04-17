Vali Karaloğlu'ndan esnafa sitem: "Kendimizi kandırmayalım"

ANTALYA Valiliği, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (AESOB) öncülüğünde Antalya Kapalı Yol'da kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ATSO Başkanı Davut Çetin ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere katıldı.



“Turist nasıl şehre iner?”

Antalya’daki eksiklikleri ele alarak konuşmasına başlayan Vali Karaloğlu, sadece söylenerek turistin şehre inmeyeceğini ifade etti. Karaloğlu, "Etrafımıza bakalım, Turizm Haftası'na girdiğimizi bize anımsatacak bir şey var mı? Vali olarak ben ne yaptım, belediyelerimiz, esnafımız, geçen haftaya göre bu hafta neyi değiştirdi? Hangi heyecanı duyduk? Yeni bir sezona giriyoruz, 16 milyon turist hedefi var. Bu hedeften istifade edelim diye ne yaptık? Belediyelerimiz caddelerimizi cıvıl cıvıl, tertemiz, geceyi gündüz gibi aydınlık hale getirebiliyor mu? Geçen hafta Rusya'daydım, gece sokaktan otele girmek istemiyorsunuz. Aynı şeyleri bizim yapmamız lazım. Esnaf otokontrolünü yapıyor mu? Biz hala Antalya'da bunları konuşuyorsak turist şehre inmez. Hala etiketi, farklı fiyatları konuşuyorsak, hala taksiye binen turist gideceği yerin kilometre fiyatını bilemiyorsa turist şehre inmez, kendimizi kandırmayalım. Önce biz düzeleceğiz. Esnaf yanlış yaptığında yanındaki esnaf 'bunu yapma' demeli. Bir seferlik düşünmeyin. Bir yanlışınız kartopu olarak geri döner. Kötülük çok çabuk yayılır. Üzdüğünüz bir misafir geri döndüğünde en az 10 kişiyi negatif etkiler. Buna hakkımız var mı, zinhar yok. Sadece turist neden gelmiyor diye birbirimizi suçlarsak turist bu şehre gelmez. Sorumluluklarımızı yerine getirirsek turist bu şehre gelecek. Turistler tur otobüsüyle gelse aracı koyacak parklara ihtiyaç var" dedi.



"Cumhuriyet Meydanı'nda etkinliklerimiz olacak"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yıllardır yurt dışında düzenlenen fuarlara katıldığını belirtti. Turizm adına yapılması gereken ne varsa yapacaklarını kaydeden Böcek, "Gelen turistin esnafa katkı koyması anlamında bir araya geldik. Merkezde ticaretin bütünleşmesi amacıyla projelerimiz var. Kaleiçi'nde gece etkinliklerimizi başlatacağız. Cumhuriyet Meydanı'nda etkinliklerimiz olacak" diye konuştu.



"Güvenlik algısı ve akreditasyon algısı çok zayıf"

Zengin turisti kente neden getiremediklerini açıklayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da şöyle konuştu: "Benim gözlemime göre güvenlik algısı ve akreditasyon algısı çok zayıf. Yurt dışındaki fuarlarda bizim standımızı ziyaret eden insanlar, 'Biz havaalanına indiğimiz zaman bir güvenlik sorunu yaşar mıyız?' diye soruyor. İkincisi de 'kültür çelişkisi yaşar mıyız' sıkıntısı. Basit bir kamuoyu araştırması yapalım. Antalya'ya gelmek için can atanlara yönelik neden gelmediklerini soralım. Bunun bariyerlerini açmamız lazım. Sorunu doğru tespit ettiğimizde önünü açarız. Yeni dönemde biz direkt gezginlerle muhatap olacağız. Uzmanlar ve yetkililerimiz uygun görürse kentimizin bir caddesini canlı yayınlamak ve şehri kameralarla izleyerek akıllı güvenlik sisteminin olduğunu ortaya koyup bunu anlatmak gibi fikirlerimiz var" ifadelerini kullandı.



"Esnaf yıllarca cevap aradı"

Herkesin el birliği ile çalışması gerektiğini söyleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, esnafın yıllardır neden turizmden yeterince faydalanamadığının cevabını aradığını dile getirdi. Tütüncü şöyle konuştu: "Her defasında söylediğim konu bir taraftan belediyenin bir taraftan turizm sektörünün bir taraftan da esnafın ve bölgede iş yapan hemşehrilerimizin kendine çeki düzen vermesi gerektiğidir. Bu paydaşların el ele vermesinin çok önemli olduğunu da söyledim. Ne mutlu ki bu tarz etkinliklerde bunun önemini görüyoruz. Arzu ederim ki bu toplantılar somut noktada da bir araya gelebileceğimiz ve adım atabileceğimiz yollara kapı aralansın. Bu toplantıların çok ciddi bir üst yapıya dönük olduğunu düşünüyorum öyle olacağına inanıyorum."



22 milyon turist beklentisi

Turizmde yeni sezonda çok şey beklediğini anlatan ATSO Başkanı Çetin ise, "22 milyon turist ağırlamak için hazırlık yapıyoruz. Şehir merkezine turist gelmiyor diye şikayet ediyoruz ama etrafımıza bakarsak neden girecek diye düşünmek gerek. Şehrin estetiğine yönelik belediyeler ile ortak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yan tarafımızda Antalya Kültür Sanat merkezimiz var, ama hiçbir esnaf burayı sahiplenmedi. Bu merkez şehre turistin girmesi için yapıldı. Gereken ilgiyi göremedik. Kaleiçi'ne ATSO evi yaptık. Japon tur şirketi kafesini işletiyor, ciddi anlamda da turist sokuyor. Sabahları dükkanlar geç açılıyor ama saat 07.00'de meydanda Güney Koreli ve Japon turist var" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 18:09