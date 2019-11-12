Vali Karaloğlu'ndan deniz temizliği uyarısı

VALİ Münir Karaloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesiyle düzenlenen 'Deniz Çöpleri İl Eylem Planı'nın Hazırlanması'na yönelik, valilik ek binasındaki toplantıya katıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Karaloğlu, dünyadaki denizlerin temizliğinin her yerde önemli olduğunu, ancak Antalya'da bu önemin çok daha fazla olduğunu söyledi. Denizin Antalya için ekmek teknesi olduğuna vurgu yapan Karaloğlu, "Biz denizimizi kat kat fazla korumak durumundayız. En önemli şey denizlerin kirlenmesini önlemektir. Denizi kirleten zaten insanoğlu. Okyanuslarda pet şişe dağları oluştuğunu görüyoruz. İnsanlığı tehdit eden görüntüler oluştu" dedi.

'BERTARAF EDEMEZSEK DENİZİN DİBİNDE BİRİKİR'

Kısa süre önce Akdeniz ve Karadeniz'de bazı balık türlerinde mikro plastik bulunduğuna ilişkin rapor yayımlandığını kaydeden Karaloğlu, insanların atığının dönüp yine insanı bu yöntemle bulduğunu söyledi. Karaloğlu, "Denizde bir atık varsa bu eylem planı içiresinde alıp bertaraf edecek sistemleri oluşturmamız lazım. Antalya'da denizin üstünde çok sayıda tekne ve gemi var. Bunların atıkları var. Eğer bunları takip etmezsek, bu deniz unsurlarının sintinelerini karada bertaraf etmezsek emin olan bu atıklar denizlerin dibinde birikir" diye konuştu.

TEKNECİLERİ ATIK KONUSUNDA EĞİTMEMİZ LAZIM

Çevreyi gelecek nesillere daha temiz devretmek durumunda olduklarını dile getiren Karaloğlu, 'Sıfır Atık Projesi'nin sadece karada değil, denizde de geçerli olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Teknelerden atığı alırken mümkünse ayrıştırılmış olarak belediyemizin almasını arzu ediyoruz. Tekneleri bu konuda eğitelim, ayrıştırarak belediyelere teslim etsinler. Denizlerin atıksu ile kirlenmesi tehlikesi var. Çok şükür kıyılarımızda arıtma tesisleri var. Antalya'da atıksu tesislerinin artırılması gerekiyor" dedi.