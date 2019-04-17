Vali Karaloğlu merkeze turistin neden inmeyeceğini açıkladı

ANTALYA Valiliği himayesinde, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Turizm Haftası kapsamında 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde açık havada esnafa yönelik kahvaltı düzenledi. Kahvaltıya Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ATSO Başkanı Davut Çetin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

VALİDEN ELEŞTİRİ

Esnaf buluşmasında esnafa seslenen Vali Karaloğlu, Antalya'da turizm sektörünün baş sektör olduğunu, turizmin iyi gitmesi durumunda birçok sektörün pozitif etkilendiğini söyledi. Esnafın turizmde pay almasını istediklerini dile getiren Karaloğlu, esnafın turistin şehir merkezine inmediğine yönelik söylemi olduğunu aktardı. Karaloğlu, “Sadece söylenerek turisti şehre indiremeyiz. Etrafımıza bakalım, Turizm Haftası'na girdiğimizi bize anımsatacak bir şey var mı? Vali olarak ben ne yaptım, belediyelerimiz, esnafımız, geçen haftaya göre bu hafta neyi değiştirdi? Hangi heyecanı duyduk? Yeni bir sezona giriyoruz, 16 milyon turist hedefi var. Bu hedeften istifade edelim diye ne yaptık?" diye konuştu.

FARKLI FİYATLAR VARSA TURİST GELMEZ

Antalya'nın dünyanın en güvenilir şehirlerinden biri olduğunu belirten Karaloğlu, bunun altında çok büyük emek olduğunu söyledi. Görevinin bu şehri güvenli tutmak olduğunu kaydeden Karaloğlu, şöyle dedi:“Belediyelerimiz caddelerimizi cıvıl cıvıl, tertemiz, geceyi gündüz gibi aydınlık hale getirebiliyor mu? Geçen hafta Rusya'daydım, gece sokaktan otele girmek istemiyorsunuz. Aynı şeyleri bizim yapmamız lazım. Esnaf otokontrolünü yapıyor mu? Biz hala Antalya'da bunları konuşuyorsak turist şehre inmez. Hala etiketi, farklı fiyatları konuşuyorsak, hala taksiye binen turist gideceği yerin kilometre fiyatını bilemiyorsa turist şehre inmez, kendimizi kandırmayalım. Önce biz düzeleceğiz. Esnaf yanlış yaptığında yanındaki esnaf 'bunu yapma' demeli. Bir seferlik düşünmeyin. Bir yanlışınız kartopu olarak geri döner. Kötülük çok çabuk yayılır. Üzdüğünüz bir misafir geri döndüğünde en az 10 kişiyi negatif etkiler. Buna hakkımız var mı, zinhar yok. Sadece turist neden gelmiyor diye birbirimizi suçlarsak turist bu şehre gelmez. Sorumluluklarımızı yerine getirirsek turist bu şehre gelecek. Turistler tur otobüsüyle gelse aracı koyacak parklara ihtiyaç var."

CUMHURİYET MEYDANI'NDA GECE ETKİNLİKLERİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bütün kuruluşlarla Antalya'yı yönetmeye çalıştıklarını söyledi. 20 yıldır Antalya için yurt dışında fuarlara katıldığını dile getiren Böcek, “Yeni bir dönem başladı. Siyaset yapmadan, önceki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır anlayışıyla çalışmalarımıza başladık. Turizm adına ne yapılması gerekiyorsa yapmaya gayret edeceğiz. Gelen turistin esnafa katkı koyması anlamında bir araya geldik. Merkezde ticaretin bütünleşmesi amacıyla projelerimiz var. Kaleiçi'nde gece etkinliklerimizi başlatacağız. Cumhuriyet Meydanı'nda etkinliklerimiz olacak" dedi.

UYSAL: GÜVENLİK ALGISI VE AKREDİTASYON ALGISI ÇOK ZAYIF

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Antalya'da 400 antik kent olduğunu söyledi. Meraktan gelmesi gereken, iyi para harcayan turisti kente getiremediklerini belirten Uysal, bunun basit bir nedeni olduğunu vurguladı. Uysal, “Benim gözlemime göre güvenlik algısı ve akreditasyon algısı çok zayıf. Yurt dışındaki fuarlarda bizim standımızı ziyaret eden insanlar, 'Biz havaalanına indiğimiz zaman bir güvenlik sorunu yaşar mıyız' diye soruyor. İkincisi de 'kültür çelişkisi yaşar mıyız' sıkıntısı. Basit bir kamuoyu araştırması yapalım. Antalya'ya gelmek için can atanlara yönelik neden gelmediklerini soralım. Bunun bariyerlerini açmamız lazım. Sorunu doğru tespit ettiğimizde önünü açarız. Yeni dönemde biz direkt gezginlerle muhatap olacağız. Uzmanlar ve yetkililerimiz uygun görürse kentimizin bir caddesini canlı yayınlamak ve şehri kameralarla izleyerek akıllı güvenlik sisteminin olduğunu ortaya koyup bunu anlatmak gibi fikirlerimiz var" diye görüşlerini ifade etti.

KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİNİ ESNAF SAHİPLENMEDİ

ATSO Başkanı Davut Çetin, yeni dönemde turizmde rekor beklediklerini söyledi. Turisti Antalya'dan mutlu ve huzurlu göndermeleri gerektiğini belirten Çetin, Antalya'nın yerli ve yabancı 20 milyon turist ağırladığını aktardı. Çetin, “22 milyon turist ağırlamak için hazırlık yapıyoruz. Şehir merkezine turist gelmiyor diye şikayet ediyoruz ama etrafımıza bakarsak neden girecek diye düşünmek gerek. Şehrin estetiğine yönelik belediyeler ile ortak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yan tarafımızda Antalya Kültür Sanat merkezimiz var, ama hiçbir esnaf burayı sahiplenmedi. Bu merkez şehre turistin girmesi için yapıldı. Gereken ilgiyi göremedik. Kaleiçi'ne ATSO evi yaptık. Japon tur şirketi kafesini işletiyor, ciddi anlamda da turist sokuyor. Sabahları dükkanlar geç açılıyor ama saat 07.00'de meydanda Güney Koreli ve Japon turist var" diye konuştu.

MERKEZDE SES VE HAREKETE İHTİYAÇ VAR

Özellikle yaz aylarında şehrin merkezinde ses ve harekete ihtiyaç olduğunu belirten Çetin, şehrin geceleri çok sessiz olduğu için esnafın iş yerlerini erken kapattığını vurguladı. Çetin, “Şehirde ses, hareket ve gürültü yapmamız lazım. Biz de ATSO olarak etkinlikler koyacağız. 2 yıl alışveriş festivali yaptık, istediğimizi elde edemedik. Lütfen bu tür etkinlikleri sahiplenelim" dedi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere de esnaf olarak eksikliklerini bildiklerini söyledi. Sezon öncesi esnafa üniversiteyle işbirliğinde eğitim vereceklerini belirten Dere, “Her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Turist çarşıya indiğinde kaçtan satın alacağını etikette görmek istiyor. Bizim de kendimize çekidüzen vermemiz lazım" dedi. Konuşmaların ardından çizgi film ve animasyon karakterleri ile müzik grubu gösteri yaptı.