Vali Karaloğlu Manavgat'ta okul açılışı yaptı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat'ta turizmci Kara ailesi tarafından yaptırılan Hacı Sultan - Mehmet Kara Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Açılışta AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, diğer yetkililerle davetliler ve öğrenciler hazır bulundu.

'İYİ YETİŞMİŞ, İYİ EĞİTİLMİŞ GENÇLERDEN GEÇİYOR'

Halk oyunları gösterisi, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, eğitimin ülkenin savunmasından bile daha önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Bizim milletimizin büyüklüğü, medeniyet değerleriyle, kültürüyle, irfanıyla, birliğiyle, beraberliğiyle, iyi yetişmiş genç nüfusuyla büyük bir milletiz. İşte bu genç nüfusu iyi eğitmek, bilgi çağında bilgiyle donatabilmek için bir taraftan devletimiz kamu bütçesiyle, diğer taraftan belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ama en önemlisi hayırsever vatandaşlarımız olmak üzere eğitim konusunda herkes, her kurum elinden geleni yapıyor. 2005 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri genel bütçeden en çok payı Milli Eğitim Bakanlığı'na veriyor. Eskiden Milli Savunma Bakanlığı hep bir numara olurdu. Ama anladık ki ülkenin savunması dahi, iyi yetişmiş, iyi eğitilmiş gençlerden geçiyor. Gençlerimizi iyi yetiştiremezsek, onları çağın gereği bilgiyle donatamazsak, o zaman milli savunmaya çok para harcasan da milli güvenliğinizde zaafa düşebilirsiniz" dedi.

'850 İLAVE DERSLİĞE İHTİYACIMIZ VAR'

Hacı Sultan Mehmet Kara Ortaokulu'nun 24 derslikte 920 öğrencisi olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, "Okulumuz Manavgat'ın büyük okullarından biri oldu. Manavgat'ta bütün problemler çözüldü mü? Az önce Kaymakam Mustafa Yiğit, ikili eğitim yapılan okullar olduğunu söyledi. Hem Manavgat'ta hem Antalya'da 850 ilave dersliğe ihtiyacımız var. Basında (turizmi kastederek) 'Antalya bütün rekorları alt üst etti' diye haberler vardı. İnşallah koymuş olduğumuz 16 milyona da yıl sonunda ulaşmış olacağız. Rabbim daha çok versin turizmci dostlarımıza. Ama şehrin de eğitim konusunda ihtiyacı var. İnşallah yeni hayırseverleri, protokol için valilik binamızda heyecanla, hararetle bekliyoruz" diye konuştu.Kaymakam Mustafa Yiğit de Hacı Sultan Mehmet Kara Ortaokulu'nun ilçede hayırseverler tarafından yaptırılan 30'uncu okul olduğunu kaydederek, "İlçemizdeki okulların yüzde 29'u hayırseverler tarafından yaptırıldı. Bundan sonra da ilçemizde okul yaptırmak için hayırseverlerimizin katkılarını bekliyoruz. Çünkü hala ikili eğitim verdiğimiz okullarımız var. Bu okulları da tekli eğitime geçirmemiz gerekiyor" dedi.Hayırseverlerden Ramazan Kara, okul açılışında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Ülkeler kalkınmak ister, toplumlar refah içinde, zenginlik içinde yaşamak ister. Tarihe baktığımız zaman en büyük zenginliğin, hazinenin bilgi olduğunu görüyoruz. Yeterli bilgiye sahip değilsek ve yeterli teknik ve sosyal altyapımız yoksa bu durum bağımsızlığımızın bile kaybolmasına sebebiyet verebilir" diye konuştu.Hayırsever Kara ailesinden Ahmet Kara da Yörük olduklarını ve babasının çobanlık yaptıklarını anlatarak, babaları Mehmet Kara'nın her fırsatta kendilerine okumaları gerektiğini hatırlattığını söyledi.Törende hayırsever aileye Vali Münir Karaloğlu tarafından plaket verilmesinin ardından okulun açılış kurdelesi kesildi. Vali Karaloğlu ve beraberindekiler sınıfları ziyaret etti.