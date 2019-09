Vali Karaloğlu: "İran pazarından daha çok pay almak istiyoruz"

10 sene önce Van’da bir fuar ve kongre merkezinin bile olmadığı dönemlerde Vali Münir Karaloğlu’nun girişimleriyle bir halı sahanın bahçesinde başlatılan fuar bu yıl Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde uluslararası birçok firmanın katılımıyla gerçekleşti. Fuarın onur konuğu olan Vali Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, ATSO Başkanı Davut Çetin ve Antalyalı 60 iş insanı ile fuara katıldı. Van’ın kendisi için özel bir kent olduğunu belirten Karaloğlu, hali hazırda görev yaptığı Antalya’nın Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi, Van’ın ise doğuya açılan kapısı olduğunu vurguladı.Van Valiliğini ziyaret eden Vali Karaloğlu, Vali Mehmet Emin Bilmez’e görevinde başarılar dileyip Van’ın ne kadar değerli bir şehir olduğu hakkında karşılıklı sohbet etti. Valilik ziyaretinin ardından Van Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Karaloğlu ve beraberindeki heyet, burada Van TSO Başkanı Necdet Takva'nın ev sahipliğinde Vanlı iş adamlarıyla buluşup iki şehir arasındaki olası ortak projeleri masaya yatırdı. Karaloğlu daha sonra Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışına katılarak Antalya'nın turizm sektöründeki başarılarını ve tecrübelerini paylaştı.



"Van kaldıraç gibidir"

Halihazırda bulunan fuar ve kongre merkezinin Van’a kazandırılmasında ve 10’uncusu düzenlenen Turizm ve Seyahat Fuar’ının gerçekleştirilmesinde olduğu gibi şehrin daha birçok noktasında imzası bulunan Karaloğlu, Van’ın kendisi için çok önemli bir şehir olduğunu ve Van’ı çok sevdiğini ifade etti. On sene önce tartışmalar arasında halı sahada başlayan fuarın bütün zorlu yıllara rağmen, deprem yıllarına rağmen bugün 10’ncusunu yapacak noktaya geldiyse bunun altında çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Karaloğlu, bu başarıdan dolayı emeği geçen herkesi tebrik etti. Antalya’nın Türkiye’nin ve dünyanın çok önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Karaloğlu, Antalya’nın Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi Van’ın ise Türkiye’nin doğu kapısı olduğuna vurgu yaptı. Van’ın çok büyük bir ticaret ve turizm potansiyeli olan önemli bir merkez olduğunu açıklayan Vali Karaloğlu, "Van kaldıraç gibidir. Van’a yapılacak her yatırım, her doğru iş sadece Van’ı değil Van’ın etrafındaki en az beş altı vilayetinde hayatını doğrudan etkiler. Van’ı kalkındırırsanız çevresindeki ileri de kalkındırırsınız” dedi.



Antalya Van arası işbirliği

Antalya olarak hem tecrübelerini paylaşmak hem de Van’ın tecrübelerinden istifade etmek için iş insanlarıyla birlikte geldiğini aktaran Karaloğlu “Van’ın ışığına ışık katmak için buradayız. İnşallah iki şehrin iş birliği önümüzdeki yıllarda çok güzel bir sinerji oluşturacağına inanıyorum. Antalya olarak İran pazarından daha çok pay almak istiyoruz. Daha çok pay almanın en önemli ayaklarından bir tanesi Van’dır. Antalya ya gelen birçok İranlı turist önce Van’a gelir, Van’dan iç hatla uçarak Antalya ya gelir. Biz iki şehir arasında oluşacak turizm işbirliğinin hem Van’a hem de Antalya’ya çok şey katacağının bilinciyle buradayız. İnşallah bu işbirliğini daha çok arttıralım. Antalya’ya gelen batılı turiste de biz Van’ı gezdirelim” ifadelerini kullandı.

Fuarın açılışını gerçekleştiren Vali Karaloğlu beraberindeki heyet ile fuara katılan kurum kuruluş ve firmaların stantlarını gezdi.