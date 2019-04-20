Vali Karaloğlu göçmenlerle yemekte buluştu

VALİ Münir Karaloğlu Antalya'da gerçekleştirilen 8. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nın ardından toplantıya katılan Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Konya, Karaman valileri, İl Güvenlik Amirleri ve İl Göç Müdürleri ile Antalya Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti. Merkezde incelemelerde bulunulmasının ardından göçmenlerle akşam yemeği yenildi. Vali Karaloğlu, Antalya Geri Gönderme Merkezi ile ilgili, "Merkezimiz 2017 Eylül'de hizmete açıldı. 170 yatak kapasitesi var. Şu ana kadar 2500 düzensiz göçmeni bu merkezimizde misafir ettik. Şu anda da 41'i erkek, 12'si kadın, 8'i çocuk olmak üzere 61 misafirimiz var" dedi.