Vali Karaloğlu: Deniz bizim soframız

VALİ Münir Karaloğlu; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü ve Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) tarafından imzalanan protokol gereği Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Acısu Deresi'nin ıslahı ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Karaloğlu'na Kaymakam Haluk Şimşek, DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, BETUYAB Başkanı Fikret Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan eşlik etti. Vali Münir Karaloğlu, "Antalya'da turizm büyüyor. Turizm potansiyeli büyüyor. Gelirlerimiz büyüyor. Buna bağlı olarak altyapı ihtiyacımız da genişliyor, artıyor. Amacımız bu şehirde 200 mavi bayraklı plajımız ve tesisimiz var. Bu mavi bayrak olayını sürdürebilmek için mutlaka denizlerimizi ve derelerimizi temiz tutmak zorundayız. Temiz tutamazsak ve bu dereler denize kirlilik taşımaya devam ederse biz denizlerimizi de temiz tutamayız. Plajlarımızı da temiz tutamayız. Bu 200 mavi bayrağı da kaybederiz. Onun için yapılan bu çalışmalar yüzde 100 turizm çalışmasıdır. Turizmin alt yapısıdır. Serik ve Belek bölgesinde BETUYAB ve Büyükşehir Belediyesi, ASAT ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ortak protokolüyle arıtma tesisinin kolektörlerinin ihalesi yapıldı. DSİ de dere ıslahlarına hızlı bir şekilde girdi. Şu anda yapılan çalışma DSİ'nin değil İstanbul'dan BETUYAB tarafından kiralanan hem karada hem de suda hareket edebilen amfibi araçlarla temizlik yapılıyor. DSİ bunların yakıt ve karaya çıkarılan balçığın taşınması işini yürütüyor. Ortada çok güzel bir işbirliği var. Bir tarafta devlet diğer tarafta sivil toplum kuruluşu olan BETUYAB'ın işbirliğiyle kentin turizm alt yapısını iyileştirme çaba ve gayretimiz var. İnşallah turizm sezonundan önce çalışmalar yapılarak misafirler geldiğinde pırıl pırıl bir deniz ve plajlarımızı bulsun ve istifade etsin. Bütün gayretimiz bu" dedi. Bu bölgelerin kirlenmesine kim izin veriyorsa bunu ihanet sözüyle ifade etmek gerektiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, "Lütfen bunu kimse yapmasın. Yapan varsa yakaladığımızda çok ağır cezalandıracağız ve bu kişileri ifşa edeceğiz. Bunları yedikleri sofrayı kirleten insanlar olarak görüyoruz. Deniz bizim soframız. Acısu bizim soframız. Hiç kimsenin denizi ya da Acısu Deresi'ni kirletme hakkı yok. Kirletiyorsa da ona da gereğini yapacağız. Gerekli kurumlara talimatım var. Bir yerde dereler ve denize direkt bağlanmış hat görürseniz o hattı betonlayın. Yapanı en ağır şekilde de cezalandırın. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. BETUYAB Başkanı Fikret Öztürk de şunları söyledi: "BETUYAB olarak valimizin liderliğinde Belek, Kadriye bölgesinin denizinin temiz tutulabilmesi için ne yapılması gerekiyorsa maddi ve manevi desteği her zaman verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Amacımız içilebilir su kalitesinde denizimizi temiz yapmak için yapılması gereken kanalizasyon, arıtma tesisleri, otellerin denetimi gibi işlemleri yapacağız. Turizmi biraz daha ilerletmek, bölgemizi turistlerin istediği en iyi bölge yapmak için çalışacağız. Otelcilerimiz de bunları yapacak. Buna uymayan olursa da valimiz aracılığı ile gerekli cezalandırma yapılacak."