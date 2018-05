Vali Karaloğlu'dan 'Seçim' uyarısı

İL Güvenlik Kurulu, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, seçim süreci, oy verme günü ve oyların sayımı ile güvenliği konularında alınacak tedbirler ve görevleriyle alakalı olarak Antalya Kültür Sanat Konferans Salonu'nda toplantı yapıldı. Antalya Vali Münir Karaloğlu başkanlığındaki toplantıya Başsavcı Ramazan Solmaz, ilçe kaymakamları, il ve ilçe emniyet müdürleri ve jandarma komutanları, ilgili birimlerin amirleri katıldı.

BÜTÜN KURUMLARA UYARI

Toplantıda Vali Münir Karaloğlu, seçim süreciyle alakalı çeşitli uyarılarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararları doğrultusunda seçimin huzur ve güven ortamında yapılmasını sağlamanın görevleri olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, bu seçimin daha öncekilere göre birçok ilkin yaşanacak olmasından dolayı önemli olduğunu anlattı. Türkiye'de son anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi sağlayacak bir seçim olacağını belirten Karaloğlu, “Seçimle ilgili bütün kurumlar dersine iyi çalışmak zorunda. YSK'nın aldığı kararları her birimiz titizlikle takip etmek, incelemek ve YSK'nın kararlarından görev olarak bize düşeni harfiyen yerine getirmek, yardımcı olmamız gereken kurum ve kuruluşlara da zaman kaybetmeden ivedilikle yardımcı olmak durumundayız" dedi.

ENGELSİZ SEÇİM

Seçim sürecinde alınacak tedbirlerin üçe ayrıldığını dile getiren Karaloğlu, YSK'nın açıkladığı seçim takvimine göre 14 Haziran'a kadarki süreç, 14-24 Haziran arasındaki süreç ve oyların sayımı ve ilçe seçim kurullarına torbaların güvenli şekilde teslimine ilişkin tedbirleri anlattı. Sandıklar belirlendikten sonra kaymakamların vatandaşın herhangi bir engelle karşılaşmadan oylarını kullanabileceği şekilde enerjiden suya, ulaşımdan otoparka gerekli incelemeleri yapmalarını isteyen Karaloğlu, “Bizim görevimiz vatandaşın hiçbir baskı altında kalmadan gidip kendi özgür iradesini sandığa yansıtmasının önünü açmaktır" dedi.

'SAYIM UZAYABİLİR'

Birçok yenilik ve ittifaklar nedeniyle sayım işleminin uzayabileceğini söyleyen Vali Karaloğlu, "Önce cumhurbaşkanı adaylarının oyları sayılacak, sonra partilerin ayrı ayrı oyları girilecek. İttifakın toplam oyları bulunacak. Belki uzayabilir, onun için uzama ihtimaline karşı sandık çevrelerinde her türlü güvenlik ve çalışan arkadaşlarla ilgili tedbirler alınması lazım. Sonuçlandı, sandıkların güvenli bir şekilde ilçe seçim kurullarına teslimi çok önemli. Güzergahlarda kolluk birimlerimiz gerekli tedbirleri alacak" dedi.

KAZANAN VE KAYBEDENLER İÇİN ÖNLEM

Seçim sonuçlandıktan sonra da kazananlar veya kaybedenlerle ilgili de uyarıda bulunan Karaloğlu, “Belki kaybedenler kaybetmeyi çok kolay hazmedemeyecek, taşkınlıklar olabilir. Kazananlar kazanmayı çok abartmış olabilir, kutlamalarını abartabilirler. Biz vatandaşımıza her iki sonucu da demokratik olgunluk içerisinde karşılamaları gerektiği telkininde bulunmamız lazım. Ne kazananların sevinmesini abartarak kaybedenleri tahrik etmesi, ne de kaybedenlerin herhangi bir taşkınlık yapmaması lazım. Bu konuda da tedbirli olmamız lazım" dedi.

'PROVOKATİF OLAYLAR OLABİLİR'

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle il ve ilçe seçim koordinasyon merkezlerinin oluşturulduğunu belirten Vali Karaloğlu, seçim süreciyle ilgili provokatif olaylar olabileceği uyarısında da bulundu. Özellikle kaymakamlar ve kolluk amirlerinin dikkat etmesi gerektiğini belirten Karaloğlu, “Her seçim döneminde yaşanır ama birçok yeniliğin yaşanacağı bu seçimde provokatif hareketlerin olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle toplumun sinir uçlarının kaşınacağı, toplumsal hassasiyetlerin yüksek olduğu bölgelerde farklı toplumsal olaylara provokatif yaklaşımlar olabilir. Özellikle kaymakamların benzer olaylarda olaya çok hızlı müdahale etmelerini istiyorum. Hemen olaya müdahale ederseniz, taraflarla bizzat görüşüp, ileri gelenleriyle olay büyümeden önlem alırız. Hastalıklardaki erken teşhis kadar toplumsal olaylarda da hızlı müdahale önemli" dedi.

ADAYLARA TURİZM ŞEHRİ UYARISI

Antalya'nın bir turizm şehri olduğunun da altını çizen Vali Karaloğlu, siyasi partiler ve adayları görüntü ve gürültü kirliliği yapmamaları ve turisti rahatsız etmeyecek şekilde kampanyalarını yürütmeleri gerektiği konusunda uyardı. Seçimin turizme herhangi bir olumsuz etkisinin olacağını kesinlikle düşünmediğini belirten Karaloğlu, “Ancak bu şehirde seçim kampanyası, propaganda yapan herkesin bu şehrin bir turizm şehri olduğu ve sezonun da tam ortasında seçim yapacağımızın bilinciyle seçim kampanyası ve propagandasını yürütmesi gerekir. Ne demeye çalışıyorum, arkadaşlar biz 24 Haziran'da belki günde 75 bin yabancının geldiği, 75 bin yabancının ayrıldığı, yani günde 150 bin insan hareketinin olduğu bir şehirde seçim kampanyası ve propagandası yürüteceğiz. Onun için bütün partilerimizin, bütün adaylarımızın bunu dikkate alarak seçim kampanyalarını yürütmesi lazım" dedi.

'GÖRÜNTÜ VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ YAPMAYIN'

YSK'nın zaten bayrak, afiş, el ilanı, pankart gibi konularda aldığı kararlar olduğunu ifade eden Karaloğlu, “Ama Antalya'da bir kat daha buna dikkat etmemiz lazım. Özellikle partiler ve adaylarımızın çevreyi kirletmeme noktasında son derece duyarlı olmasını arzu ediyoruz. Bunu kamuoyundan, adaylar ve siyasi partilerimizden bekliyoruz. Yine görüntü kirliliği ve sesle, gürültü kirliliğiyle ilgili de çok dikkatli olmalarını arzu ediyoruz. Bu şehre tatile gelen insanlar dinlenmeye geliyor, bizim gürültümüzü dinlemeye gelmiyor. Onun için özellikle oteller bölgesinde, tatil lokasyonlarında propaganda yapanlar buna da son derece dikkat etmesi, kentin ekonomisi ve turizmi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim görevimiz siyasi partilerin özgür bir propaganda ortamında seçmene ulaşmasını, seçmenin de özgür iradesiyle oyunu gidip sandığa yansıtmasını sağlamaktır" dedi.