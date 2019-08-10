Vali Karaloğlu'dan bayram mesajı

VALİ Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajda, şöyle dedi: "Bayramlar özel günlerdir. Sevinçtir, mutluluktur, huzurdur. Milli ve manevi hislerle kutlayacağımız; birbirimizle yakınlaşıp kucaklaşarak hasret gidereceğimiz bir bayrama daha, bir Kurban bayramına daha kavuşmanın sevincini içerisindeyiz. Anne baba, hısım akraba, eş dost. Yediden yetmişe hepimizi birleştiren bu özel günlerin kıymetini bileceğiz ve Kurban Bayramımızı bu bilinçle ve samimiyetle en iyi şekilde idrak edeceğiz. Varsa kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakacağız. Sevgi, saygı ve hoşgörüyle bir kere daha barışacağız, kucaklaşacağız. Ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi, huzur şehri Antalya'mızda da dostluğumuzu, kardeşliğimizipekiştireceğiz. Sevincimizi, mutluluğumuzu paylaşıp çoğaltacağız inşallah. Bunun için özenle ve hassasiyetle çalışıyoruz. Bu manada, hemşehrilerimizin ve şehrimizde tatilini geçirecek olan tüm misafirlerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için her türlü önlemi aldık. Her zaman olduğu gibi, Kurban Bayramı boyunca, ilgili kurumlarımız işinin başında, halkımızın hizmetinde olacaktır. Bu vesileyle, bayram dolayısıyla seyahat edecek olan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Yorgun ve uykusuz asla yola çıkmayalım. Seyahat halindeyken cep telefonu kullanmayalım. Yola çıkarken emniyet kemerimizi, kaskımızı mutlaka takalım. Seyahat halindeyken cep telefonu kullanmayalım. Kurallara uyalım ve sevdiklerimizi üzmeyelim. Sevinç günlerimiz, hüzün günlerimiz olmasın.Bu duygu ve temennilerle, hep birlikte ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Nice sevinçlere, mutluluklara ve hayırlara vesile olması temennilerimle, tüm İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik ederim."



