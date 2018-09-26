Vali Karaloğlu, Çocuk Koordinasyon Kurulu'nu topladı

ÇOCUK Koordinasyon Kurulu, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde yapıldı. Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Karaloğlu, kurulun Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kurulduğunu söyledi. Kurulun görevinin çocukların suça sürüklenmeden, suç mağduru ve istismar olmadan önce önleyici tedbirler almak olduğunu belirten Karaloğlu, “Risk analizi yaparak çocukların korunmasına yönelik tedbirleri almak istiyoruz. Yapılanları gözden geçirmek ve birimler arasında koordinasyonu gerektirecek konuları tartışmak. İl düzeyinde kararlar alacağız. Hedefimiz çocuklarımızın daha huzurlu, daha mutlu, onları risk alanlarından uzak tutarak suça sürüklenmelerini, istismarlarını ve herhangi bir suçun mağduru olmasını engelleyici önlemler alabilmek. Yangın çıktıktan sonra yangını söndürmek değil, yangının çıkmasını engel olmak amacındayız" dedi. Vali Karaloğlu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.