Vali Karaloğlu bisiklet sözünü tuttu

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, yaz tatili öncesinde Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyarette, bir sınıfta öğrencilere bir isteklerinin olup olmadığını sordu. 16 öğrencinin tamamı yaz tatilinde hem spor yapmak hem de eğlenmek amacıyla Vali Karaloğlu'ndan bisiklet istedi. Bisiklet için söz veren Vali Karaloğlu, aynı zamanda hafızlık yapan öğrencilere bisikletlerini temin etti.



KASKLARLARINI ELİYLE TAKTI



Vali Karaloğlu, 16 bisikletten 11'ini valilik bahçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ile Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Turgut Erşan'la öğrencilere teslim etti. Şehir dışında olan 5 öğrenciye ise tatil dönüşü bisikletleri teslim edilecek. Öğrencilerle tek sohbet eden ve başka bir isteklerinin olup olmadığını da soran Vali Münir Karaloğlu, öğrencilere kasklarını kendi eliyle taktı. Kaskın kaza anında nasıl bir koruma sağladığıyla ilgili bilgiler de veren Karaloğlu, “Öğrencilerimize verdiğimiz sözü tuttuk. Daha sağlıklı bir bünye için hem spor yapıp hem eğlenmelerini istiyoruz. Trafiğe kapalı ya da güvenli yerlerde sürmelerini öğütledik" dedi.