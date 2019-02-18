Vali Karaloğlu: Antalya kendini ispat etmiş bir destinasyondur

ULUSLARARASI Kongre ve Konvansiyon Birliği (ICCA) tarafından düzenlenen Akdeniz Bölge Toplantısı'nın (Mediterranean Chapter) açılış töreni yapıldı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir oteldeki açılışa Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı ve Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, toplantının yapıldığı otelin Genel Müdürü ve ATAV Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Alkaya katıldı. Toplantıda konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Sizleri doğu Akdeniz'in başkenti, Türkiye'nin misafir noktası Antalya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Antalya dünyada en çok bilinen turizm destinasyonlarından bir tanesidir. Geçen sene 2018 yılında 14 milyona yakın konuğumuzu bu şehirde ağırladık. Antalya 650 kilometre sahil bandı ile 200 mavi bayraklı plajı ile muhteşem koyları ile 400'e yakın antik şehriyle antik tiyatrosu ile doğası ile iklimi ile gerçekten eşsiz bir şehir ve destinasyondur. Antalya'nın dört bir yanı 5 yıldızlı oteller ve bu otellerde kongre ve konferans salonlarımız mevcut. Yenileri de inşa ediliyor. Yaklaşık 210 bin koltuk oturma kapasitesi olan muhteşem salonlarımız var. Bugüne kadar Antalya çok önemli uluslararası kongreleri ve konferansları başarı ile yapmış, bu konuda kendini ispat etmiş bir destinasyondur" dedi. Antalya'nın muhteşem bir turizm alt yapısı olduğuna vurgu yapan Vali Karaloğlu, "Biz Antalya'da turizmi çeşitlendirerek sezonu uzatmak istiyoruz. Elimizdeki en önemli enstrüman da kongre ve konferans turizmi. Antalya olarak, şehir olarak, destinasyon olarak kongre ve konferans turizmini çok önemsiyoruz. Bu konuda çok yoğun çalışma içerisindeyiz. Antalya'da kongre ve konferans yaptığınızda sadece otel ya da toplantı yapılan salonda kapalı kalmazsınız. Her otelin bitişiğinde golf oynama şansınız var. Hemen otele 20- 25 kilometre mesafede dünyanın en önemli arkeoloji merkezlerinden Perge gibi Aspendos gibi antik şehirleri ve hala içerisinde gösteri yapılabilecek antik tiyatroları görme, gezme şansınızın olduğunu ve Akdeniz'in iyi lezzetlerini tatma şansınızın olduğunu ve çok önemli bir gastronominin olduğunu da ifade etmek isterim. Antalya sadece toplantı için gelinen bir destinasyon olmanın ötesinde toplantının yanında çok farklı etkinlikleri aynı anda yapabileceğiniz bir destinasyon. Antalya'da turizmin barış dilini kullanarak şehrimizin huzur, barış ve kardeşlik ortamını muhafaza ederek turizmi geliştirmek, çeşitlendirmek ve turizmi 12 aya yaymak istiyoruz. O nedenle Antalya Kongre Bürosu'nun ICCA ile birlikte yapmış olduğu çalışmalar şehrimiz açısından önemsiyor, destek veriyoruz" diye konuştu. ATAV Başkanı ve Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege de "ICCA'nın Akdeniz çanağını oluşturan 15 ülkenin katılımından oluşan motivasyon toplantısı geçen yıl Atina'da gerçekleştirilmişti. Bu yıl bunu Antalya'ya aldık. Burada misafirlerimize kentimizi tanıtacağız. Toplantı için gelen gruba toplantı salonu dışında neler olduğunu canlı canlı yaşatıyoruz. Bugün toplantıların sonrasında Perge Antik Kenti'ni gezdireceğiz" diye konuştu. Türkiye, Cezayir, Azerbaycan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Karadağ, Fas ve Sırbistan'dan üyelerin katıldığı toplantı yarın sona erecek.