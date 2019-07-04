Vali Karaloğlu: Antalya'da başarırsak Türkiye'de diğer destinasyonlara örnek olacaktır

ANTALYA Valisi Vali Münir Karaloğlu, önümüzdeki ocak ayında Rusya'da düzenlenecek EMITT 2020 Fuarı'nda oluşturulacak Antalya standı hakkında turizmcilerle bir araya geldi. Antalya Valililiği'nde düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı.

Toplantıda gazetecilere bilgi veren Vali Karaloğlu, Antalya'da uzun süredir bütüncül tanıtımın konuşulduğunu kaydetti. EMITT'te bütüncül tanıtım yapmayı hedeflediklerini belirten Karaloğlu, önce şemsiye olarak Antalya markasını, sonra diğer alt destinasyonların tanıtımı için gayret ettiklerini söyledi.

EMITT'e her yıl gittiğini anlatan Vali Karaloğlu, Antalya'nın fuarda belediye, otel ya da turizmcilerin parça parça tanıtımının yapıldığına değindi. Fuarda Antalya tanıtımının tek alanda yapılmasının önemini vurgulayan Karaloğlu, şunları söyledi:

"Parçaların hepsini toplayınca bütün yapmıyor, tanıtımda bunların tamamını koridorda toplayalım. Belediyelerimiz, özel kurumlar, ilçe birliklerimiz orada olsun ama yukarda büyük Antalya markasının altında bu alt destinasyonları tanıtalım. Belki bu Türkiye'de örnek olacak. Bunu Antalya'da başarırsak Türkiye'de diğer destinasyonlara örnek olacaktır. Bizi taklit edeceklerdir."

Fuarda parça parça tanıtımda da aynı paranın harcandığını dile getiren Karaloğlu, "Harcadığımız kaynak kadar tanıtım yapamıyoruz. Bu kaynaklar harcanıyorsa sonuçları daha büyük olan tanıtım yapalım. Hedefimiz bu. Bir markanın altında alt destinasyonları tanıtmamız lazım. Antalya markasını güçlendirmeden Manavgat, Belek markasını güçlendiremeyiz. Fuarda 'Antalya Belek' dersek herkes bilir. O nedenle bütüncül tanıtıma mutlaka geçmemiz gerekir" diye konuştu.