Vali Karaloğlu: “Anasınıfı eğitiminde yüzde 90’ların üzerinde bir oran yakaladık”

KEPEZ'DE eğitime kazandırılan anaokulunun açılış törenine, Vali Münir Karaloğlu, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.



“Her çocuk ana sınıfı eğitiminden geçecek”

Törende konuşan Vali Karaloğlu, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın 9 Eylül pazartesi günü Antalya’nın bütün ilçelerinde başladığını belirterek, “Antalya’da şu anda 32 bin 500 anasınıfı öğrencimiz var. Bu büyük bir rakam ve Antalya’da anasınıfı eğitiminde, özellerle beraber yüzde 90’ların üzerinde bir oranı yakaladık. Biliyorsunuz anasınıfı eğitimi şu anda mecburi değil. Ancak Milli Eğitim Şuraları’nda mecbur olmasa da birinci sınıfa başlayan her çocuğumuzun, anasınıfı eğitiminden geçerek ilkokula kayıt yaptırmasını temin etmek konusunda devletimizin, Milli Eğitim Bakanlığımızın bir gayreti var” dedi.



“En genç hayırsever oldu”

Açılışı yapılan Nergis Cömertoğlu Anaokulu’nun çok özel bir okul olduğunu belirten Karaloğlu, “Bugün kendisi de sekizinci sınıf öğrencimiz olan bir gencimizin annesi ile beraber, annesi adına yapmış olduğu bir hayrın açılışını yapıyoruz. Biz geçen sene protokol imzalarken, Efekan Küçükaslan’a Türkiye’nin en genç hayırseveri demiştik. Bugün okulunu açıyoruz. Okulu açılan da en genç hayırsever oldu” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en büyük güçlerinden birinin genç nüfusu olduğunu vurgulayan Karaloğlu şöyle konuştu: “Biz ülke olarak her geçen gün daha da gelişen büyüyen, güçlü bir devletiz. En büyük gücümüz genç nüfusumuz ve genç yavrularımızdır. Genç nüfusumuzu iyi eğitebilirsek, iyi yetişmiş insan ve vatandaş haline getirebilirsek. Yetişen bu genç nüfusu ülkemiz için bir şansa dönüştürmüş oluruz. Onun için başta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımız, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz ve hayırseverlerimizle beraber eğitime çok önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitimde sadece fiziki alt yapının iyi olmasının yetmeyeceğini belirten Karaloğlu, eğitimin kalitesini yukarı çekecek pek çok çalışma yaptıklarını, yapımı tamamlanıp, hizmete açılan, Nergis Cömertoğlu Anaokulu’nun, Türkiye’ye model olabilecek bir anaokulu olduğunu ifade etti.

Açılışın ardından sınıfları gezen Vali Münir Karaloğlu ve beraberinde ki heyet öğrencilere boyama kitabı ve oyuncak hediye etti.