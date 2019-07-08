Vali Karaloğlu, Abdal Musa Anma etkinliklerine katıldı

ELMALI'nın Tekke Mahallesi'nde yıl 35'incisi düzenlenen Abdal Musa Anma Etkinlikleri Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Elmalı'nın önemli bir ilim ve irfan merkezi olduğunu belirten Vali Karaloğlu, Abdal Musa'nın ve Elmalı'da yaşayan diğer erenlerin Anadolu'nun Türk İslam yurdu olması için bu toprakların mayalanması için çok önemli olduklarını belirtti. Vali Münir Karaloğlu "Elmalı Anadolu'nun çok önemli ilim irfan merkezlerimizden biri. 35 yıldır Tekke Muhtarlığı, Derneği, buradaki dedelik konumu Abdal Musa Sultanı anmak için etkinlik yapıyor. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

YURT TUTMAK İÇİN GÖNÜL FETHETMEK GEREKİR

Bir toprağı yurt tutmak için sadece fethin yeterli olmayacağına dikkati çeken Vali Münir Karaloğlu "Bir toprağı yurt tutabilmeniz için gönülleri fethetmeniz lazım. Gönülleri fethedebilmek için de gönül sultanlarına ihtiyacınız vardır. İşte Abdal Musa, Kaygusuz Abdal ve bu bölgedeki gönül sultanları bu toprakları kıyamete kadar bizim kılacak gönülleri fethettiler. Eğer gönülleri fethetmezseniz Moğollar gibi kılıçla fethedersiniz ancak gönüllere dokunamadığınız için belli bir süre sonra yok olup gidersiniz. Biz Abdal Musa'yı, Kaygusuz'u anladığımız kadar bu topraklara sahip çıkacağız. Onların bize bıraktığı değerlere sahip çıktığımız kadar bu topraklarda var olacağız" dedi.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Abdal Musa Türbesi'nin restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Karaloğlu, "Son iki senede önce türbemizi projelendirdik. Sonra kuruldan geçirdik ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce ihalesini yaptık. Bugüne getirdik. Şükürler olsun bu anma programına yetişti" dedi. Vali Karaloğlu, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşların daha geniş ve daha nezih bir ortamda türbe ziyaretlerini gerçekleştirip ibadetini yapabileceğini belirtti.