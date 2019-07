Vali Karaloğlu:" 15 Temmuz Destanını gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur"

"ÖNCELİKLE, o karanlık geceyi nurlu bir sabaha dönüştüren zaferi milletimize bahşeden Rabbimize sonsuz şükürler olsun." diyerek sözüne başlayan Vali Karaloğlu, " Dik duruşun timsali Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte meydanlara inerek demokrasi mücadelesi veren kahraman milletimizin her bir ferdine selam olsun. Milletimizin yazdığı büyük 15 Temmuz Destanının baş mimarı olan 251 şehidimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifa ve esenlikler diliyorum." şeklinde konuştu. Mesajında üç yıl önce, 15 Temmuz 2016’da, milletçe büyük bir badire atlattıklarını, daha doğrusu, tüm dünya önünde büyük bir var olma, yok olma sınavı verdiklerini hatırlatan Karaloğlu şöyle devam etti: " Şükürler olsun, alnımızın akıyla başardık. Henüz acıları da, coşkusu da taze… O gece, tarihte eşi benzeri az görülen hain bir saldırıya maruz kaldık ve Türk Milletine yakışan örnek bir mücadeleyle bertaraf etmeyi başardık.Başta Rabbimizin inayeti, sonra, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti ve en önemlisi de Aziz Milletimizin güçlü iradesi sayesinde, bir kere daha büyük bir zafer kazandık.Büyük milletimizi bu topraklarda istemeyenlere büyük bir ders daha verdik. Her bir karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, her bir köşesi ayrı bir destana tanıklık etmiş bu cennet yurdun bizim olduğunu bir kere daha tüm dünyaya ilan ettik." 15 Temmuz Destanı olarak anılan bu büyük zaferi, Malazgirt gibi, Çanakkale gibi, Büyük Taarruz gibi nesilden nesile anlatmak ve aktarmanın boyunlarının borcu olduğunu söyleyen Vali Münir Karaloğlu, bu borcu ifa etmek için 3. yıldönümünde de bir arada olacaklarını söyledi. Karaloğlu, o gece yaşananları unutmamak ve unutturmamak için milletçe meydanlarda olacaklarına dikkat çektiği mesajında ülkenin dört bir yanında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir ve bütün olacaklarını belirterek tüm vatandaşları Antalya Müzesi önünden başlanacak olan ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirecek etkinliklere davet etti. 15 Temmuz Milli Birlik Günü sebebiyle Antalya Valiliği tarafından 40 adet Billboard , 26 adet megalıght , 8 adet üst ve alt geçit , 10 adet raket ,45 adet Led ekran ile de etkinlikler duyuruldu.