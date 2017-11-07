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Vali 'Esnaf Günü'ndeydi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti, taleplerini not aldı

Vali 'Esnaf Günü'ndeydi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti, taleplerini not aldı

07 Kasım 2017 Salı 22:05
Vali 'Esnaf Günü'ndeydi
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VALİ Münir Karaloğlu'na ziyaretinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Antalya Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz, Alanya Başsavcısı Yasin Emre, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Önder Göksel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere eşlik etti. Vali Karaloğlu, sanayi esnafıyla sohbet edip sorunlarını dinledi. Sorunları çözmenin en kısa yolunun yerinde tespit ve iyi analizden geçtiğine dikkati çeken Karaloğlu, “Daha önce Eski Sanayi Sitesi'ni ziyaret ettik. Bugün de hem esnafımızla bir araya gelmek hem de varsa sorunlarını dinlemek, çözüme kavuşturmak için buradayız" dedi.
Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Karaloğlu ve beraberindeki heyete, esnaf ve sanatkârla ilgili şiir okudu. Sanayi esnafı ziyaretlerinden dolayı Vali Karaloğlu ve beraberindeki heyete teşekkür ederek birlikte fotoğraf çektirdi. Vali Karaloğlu'nun göreve geldiği ilk günden beri esnafın ve zanaatkârın yanında olduğunu kaydeden AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise "Sayın valimizle esnaf ziyaret günleri planladık. Bugün de bunun beşincisini gerçekleştirdik. Ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Valisi Münir KaraloğluAkdeniz Sanayi Sitesi
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