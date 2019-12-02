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Uzmanlar uyardı! Fırıncıların ucuz ekmek oyunu

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, ruhsatsız fırınlarda üretilen ekmeklerin çoğunlukla "yemlik" buğdaydan üretildiğini belirterek, bu ekmeklerin 3 saat içinde bayatladığını, 6 saat içinde yenilemez hale geldiğini ifade etti.

ANTALYA 02.12.2019, 14:13
Uzmanlar uyardı! Fırıncıların ucuz ekmek oyunu
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TÜRKIYE'DE son dönemlerde gıdada taklit ve tağşiş vakaları giderek artarken, yetmezmiş gibi bir de "ucuza getirme" zihniyeti eklendi. Kâğıt üzerinde bir sıkıntı yok gibi gözükse de, "ucuza getirilen" gıdalar tehlike saçıyor. Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, ruhsatsız fırınlarda üretilen ekmeklerin çoğunlukla "yemlik" buğdaydan yapılan undan üretildiğini söylerken, bu ekmeklerin 3 saatte bayatladığını, 6 saat içinde de "yenilemez" hale geldiğini söyledi.

"DENETİMSİZ EKMEK ÜRETİLİYOR"

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, kentte 270 fırından 105'inin ruhsatsız olduğunu açıklayarak, son 5-6 yıldır konuyla ilgili girişimlerde bulunmalarına karşın sonuç alamadıklarını söyledi. Unlu mamuller ve ekmek üretimi için gereken ruhsatın farklı olduğunu belirten İnce, "Ekmek üretiminde 250 metrekare şartı varken unlu mamullerde ise 80-90 metrekare şartı bulunuyor. Ruhsatsız fırınlar unlu mamuller ruhsatıyla denetimsiz ekmek üretiyor" diye konuştu. Milli Gazete'nin haberine göre; Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, kentte günde 1 milyon 200 bin ekmek üreten 270 fırından 105'inin ruhsatsız olduğunu açıklayarak, son 5-6 yıldır konuyla ilgili girişimlerde bulunmalarına karşın sonuç alamadıklarını söyledi. Unlu mamuller ve ekmek üretimi için gereken ruhsatın farklı olduğunu belirten İnce, "Unlu mamullerin olduğu yerde ekmek ve ekmek çeşitleri çıkarılamaz. Ruhsat almak için metrekare kriteri, fiziki konum ve şartlar var. Ekmek üretiminde 250 metrekare şartı varken unlu mamullerde ise 80-90 metrekare şartı bulunuyor. Ruhsatsız fırınlar unlu mamuller ruhsatıyla denetimsiz ekmek üretiyor" diye konuştu.

UCUZ DİYE YEMLİK BUĞDAY KULLANILIYOR

Ekmek yapımında kullanılan unun 50 kiloluk çuvalının 115 lira olduğuna dikkat çeken İnce, ruhsatsız fırınlarda üretilen ekmeğin çoğunlukla "yemlik" olarak tanımlanan kırık buğdaydan yapılan undan üretildiğini kaydederek şöyle dedi: "Bu un diğerine göre 17 lira daha ucuz. Tabi bu undan ekmek üretebilmek için de katkı maddesi ilave ediliyor. Bir nevi doping yapılıyor yemlik buğdaydan yapılan una." 3 SAATTE BAYATLIYOR Normal undan yapılan ekmeğin 16 ile 18 saat içinde bayatladığına dikkat çeken İnce, katkı maddesi olan ekmeğin ise 3 saat içinde bayatladığını, 6 saat içinde yenilemez hale geldiğini anlattı. İnce, ekmek çeşitlerinin dış görünüşü parlak ve güzel olsun diye hamuruna renklendirici bile katıldığını söyleyerek, "Öyle olunca ekmeğin görüntüsünde sorun olmuyor. Vatandaş kesinlikle ayırt edemiyor. Ama bu ekmeğin içi normalinkinden çok farklı. Normal bir ekmeği bastırdığınız zaman içinin yapışmaması gerekir. Katkı maddeli ekmeğin içi ise hamur olur. Bastırdığınızda yapışır kalır. Çünkü ekmeğin içinde olması gereken gözenek yoktur" diye konuştu.

6 SAATTE YENMEZ HALE GELİYOR

Ruhsatsız fırınlarda üretilen ekmeğin çoğunlukla "yemlik" olarak tanımlanan kırık buğdaydan yapılan undan üretildiğini kaydeden İnce, "Bu un diğerine göre 17 lira daha ucuz. Bu undan ekmek üretebilmek için katkı maddesi ilave ediliyor" dedi. Normal undan yapılan ekmeğin 16 ile 18 saat içinde bayatladığına dikkat çeken İnce, katkı maddesi olan ekmeğin ise 3 saat içinde bayatladığını, 6 saat içinde yenilemez hale geldiğini anlattı. İnce, ekmek çeşitlerinin dış görünüşü parlak ve güzel olsun diye hamuruna renklendirici bile katıldığını söyledi.

#fırıncı #Ucuz ekmek #Antalya Fırıncılar Odası #Mustafa İnce #Antalya
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