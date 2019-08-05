Uzayın derinliklerini fotoğraflamak en az 12 bin TL

ANTALYA'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ulusal Gözyüzü Gözlem Şenliği'nde, Türkiye'nin birçok ilinden gökyüzü meraklısı ve astrofotoğrafçılar buluştu. Şenliğe katılan Eskişehir Amatör Astronomi Topluluğu kurucularından matematik öğretmeni ve derin uzay astrofotoğrafçısı Nazım Mustul, 4 gece boyunca yaptığı gözlemlerde, uzayın derinliklerini fotoğrafladı. Mustul'un fotoğrafları arasında, yakın zamanda patlayıp, süpernovaya dönüşecek 'Betelgeuse Yıldızı' da bulunuyor. Nazım Mustul; 'Fil Hortumu Bulutsusu', 'Orion Bulutsusu', 'Whirlpool Galaksisi', 'Vega Yıldızı', 'Büyük Herkül Küresel Yıldız Kümesi', 'Kartal Bulutsusu' ve 'Yaratılış Sütunları'nı da fotoğrafladı.



'ZAHMET GEREKTİREN FOTOĞRAFÇILIK'



Astrofotoğrafçılığı hobi olarak yapan Nazım Mustul, küçük yaşlardan beri gökyüzüne, özellikle derin uzaya ilgi duymasıyla bu sürecin başladığını söyledi. Gökyüzünü tanımayı öğrendikten sonra gözleriyle göremediği gök nesnelerini fotoğraflayarak, görsel hale getirmeyi istediğini belirten Mustul, "Astrofotoğrafçılık keyifli olduğu kadar çok bilgi ve zahmet gerektiren bir fotoğrafçılık türüdür. Aynı zamanda da maliyetli bir hobi" diye konuştu.



'PROFESYONEL SAYISI 50'Yİ GEÇMİYOR'



Türkiye'de son yıllarda astrofotoğrafçılığa ilginin arttığına dikkat çeken Mustul, "Ancak astrofotoğrafçılığı profesyonel olarak yapan kişi sayısı 50'yi geçmiyor. Bu nedenle astrofotoğrafçılığa ilgiyi daha da artırmak için bu etkinliğe katıldım. Astrofotoğrafçılığı ilgi duyan ve zorluklarına katlanabilecek herkese tavsiye ediyorum. İsteyen herkes bana ve arkadaşlarıma Eskişehir ve Ankara astronomi topluluklarına ait sosyal medya üzerinden ulaşıp bilgi alabilir" dedi.



'PARAMI DERİN UZAYI GÖRMEK İÇİN HARCIYORUM'



Astrofotoğrafçılığın maliyetine de değinen Mustul, "İnsanlara hep şunu söylüyorum. 'İnsanlar parasını uzakları, görmedikleri yerleri görüp, oraların fotoğraflarını çekmek için harcar. Ben ise paramı çok daha uzakları, derin uzayı görmek ve oraların fotoğraflarını çekmek için harcıyorum'. Biz astrofotoğrafçılar, teleskop seçerken, ekvatoryal kundaklı teleskoplar kullanırız; çünkü bu kundağa sahip teleskoplar gök nesnelerinin uzun pozlanmasına izin vermektedir" diye konuştu.



'EN AZ 12 BİN TL GEREK'



Newtonian aynalı teleskop kullandığını belirten Nazım Mustul, "20 cm ayna çapına sahip iyi ışık toplayabilen bir derin uzay teleskopu. Teleskoba, sensörleri astrofotoğrafa uygun kameralar takıyoruz. Bu kameralar soğutmalı astrokameralar ya da DSLR kameralar olarak değişmektedir. Ben fotoğraflarımı DSLR bir makineyle çekiyorum. Yıldız takip sistemimde ise Qhy astrokamera kullanıyorum. Teleskobumun toplam maliyeti, kullandığım programlarla beraber 20 bin TL civarı. Bu işe başlayacak birisinin en az 12 bin TL civarı parayı gözden çıkarması gerekir ve sınır yok. Arkadaşımın teleskobunun maliyeti 180 bin TL" dedi.