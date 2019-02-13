Uysal’dan, Balbey Mahallesi’ne müjde

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhurbaşkanlığı’nın acil kamulaştırma kararı aldığı Balbey Mahallesi’nin Antalya’nın Kaleiçi dışında ilk iskan bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Uysal, 1992 yılında kentsel SİT alanı ilan edilen mahallede Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında ‘kentsel yenileme’ plan çalışmalarına başladığını kaydetti.Sürecin bu aşamasında Balbey için acil kamulaştırma kararıyla karşı karşıya olduklarını belirten Başkan Uysal, “Söz konusu kararda teknik bir yanlışlık olduğunu düşünmek istiyoruz. Aksi durumda tüm parseller için kamulaştırma kararı alındığı bir durum var. Bu karar Balbey sakinleri kadar bizi de, Muratpaşa Belediyemizi de, mağdur etmektedir. 21 mülkümüz kamulaştırma kapsamındadır. Balbey sakinleri bu kararla ne yaşıyor, ne hissediyorsa belediyemizin durumu da farklı değildir. Bu nedenle Muratpaşa Belediyesi, Balbey sakinleriyle yan yanadır, omuz omuzadır” diye konuştu.