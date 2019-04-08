Uysal, mazbatasını aldı

TÜRKAN Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Muhittin Böcek ile salona girdi. Törende Başkan Uysal, ilçe seçim kurulu başkanlarından mazbatasını aldı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği törende Uysal, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanlığı'na seçilen Semih Esen, İbradı Belediye Başkanlığı'na seçilen Serkan Küçükkuru, Finike Belediye Başkanlığı'na seçilen Mustafa Geyikçi ile fotoğraf çektirdi. Törende meclis üyeleri ve muhtarlar da mazbatalarını aldı. CHP milletvekilleri, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP eski milletvekillerinin de katıldığı törene partililer yoğun ilgi gösterdi. Uysal, daha sonra mazbatasını alanlarla fotoğraf çektirdi. Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Uysal, destek veren 184 bin 210 komşumsuna teşekkür ettiğini belirtti. CHP ve İYİ Parti emekçilerine, vergileriyle Muratpaşa'nın icraatlarına katkı olan herkese teşekkür ettiğini dile getiren Uysal, "Muhittin başkanımız da büyükşehir belediye başkanlığına seçildi. Onurluyuz mutluyuz. Önümüzdeki süreç Antalya için daha verimli güzel, herkesi mutlu edecek çalışmaların yapıldığı dönem olacak" dedi. Seçim sürecinde gece gündüz çalıştıklarına değinen Başkan Böcek "İttifakın adayı aynı zamanda gönüllerin ittifakı olduk. 714 bin 264 oyla büyükşehir belediye başkanlığı görevi verdiler. Bundan sonra da destek olan olmayan tüm vatandaşların emrindeyiz. Hep birlikte Antalyamız için çalışacağız. Kazanan Antalya oldu, demokrasi oldu" diye konuştu.