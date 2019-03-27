Uysal, Kırcami’de imar planına bağlı ilk asfalt çalışmasını inceledi

MURATPAŞA Belediyesi’nin imar plan çalışmalarını tamamlamasının ardından tapularının dağıtılmaya başlandığı Antalya’nın 10 mahallesini kapsayan Kırcami bölgesinde, planda yer alan cadde ve sokaklarda ilk asfalt çalışmasını gerçekleştirdi. Aynı zamanda bölgenin de adını taşıyan Kırcami Mahallesi üzerinden kentin iki ana ulaşım aksı Avni Tolunay Caddesi ve Perge Bulvarı’nı birbirine bağlayan sokakta belediye ekiplerinin çalışmasını Başkan Uysal, yerinde inceledi. İncelemeleri sırasında mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Uysal, Kırcami’nin modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda yapılaşmasını gerçekleştiren Türkiye’nin örnek noktalarından biri olacağını söyledi.

Uysal, imar planlarında genel kabulün aksine yüzde 40 zayiat oranında kaldıklarına dikkat çekti. Bunun Kırcami sakinleri için ilave bir yüzde 10 inşaat hakkı demek olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Kırcamili komşularımız 10 daireden 5’ini alabilecekken şimdi bu imar planları sayesinde 6’sını alacak” dedi. Bunun Kırcami’nin bir beton yığını haline geleceği anlamı taşımadığının altını çizen Başkan Uysal, rekreasyon alanları, geniş parkları, prestijli caddeleri ve sokaklarıyla değerini 3’e katlayacak bir bölge oluşturulacağını söyledi.