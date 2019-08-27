Uysal: “Katledilen kadınların çocuklarına burs verilecek”

ÜMİT Uysal başkanlığında toplanan Muratpaşa Belediyesi’ne bağlı Adalya Vakfı yönetim kurulu, töre ve namus gibi gerekçelerle katledilen kadınların çocuklarına eğitim hayatları boyunca karşılıksız burs verilmesini kararlaştırdı. Yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Uysal, “Gün geçmiyor ki, bir kadınımız aile içi şiddete kurban gidip eşi, eski eşi ya da arkadaşı tarafından cinayete kurban edilmesin” dedi. Uysal, Türkiye’nin bundan kurtulması, bu durumu aşması gerektiğini söyledi.

Töre ve namus gibi gerekçelerle kadınların katledildiğinin ve çocukların mağdur olduğunun altını çizen Uysal, üstelik bu cinayetlerin, son olarak Emine Bulut’un katledilmesinde olduğu gibi, çocuklarını güzü önünde yaşandığını söyledi. Bu çerçevede Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı olarak Türkiye çapında bir sorumluluk ve işlev üstlenmek istediklerini belirten Uysal, “Cinayete kurban giden bütün kadınlarımızın yavrularına, çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs vermek istiyoruz” dedi. Bursun karşılıksız ve ilkokuldan üniversiteye eğitim hayatının her aşamasını kapsayacak şekilde olacağını belirten Uysal, böylesine önemli bir sorumluluk altına girerken Türk halkının sağduyusuna güvendiklerini söyledi. Uysal, Adalya Vakfı hesaplarına “Şiddete karşı eğitim” notuyla yapılacak bağışların hiçbir işletmek masrafı kesilmeksiniz doğrudan çocuklara burs olarak aktarılacağını belirtti. Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın “Şiddete karşı eğitim” başlığında oluşturulacak burs programının detayları kısa bir süre içinde vakfın resmi internet sitesi, www.adalya.org.tr, üzerinden ilan edilecek. Annesi katledilen çocukların eğitim hayatlarını sürdürebilmesi için fon olarak işlev görecek bir program için Türkiye’de eğitim ve kadın çalışmaları konusunda önemli dernek, vakıf ve kurum kuruluşlarla da işbirliği yapılacak.