Uysal'ı yeni dönemin ilk gününde komşuları karşıladı

BAŞKAN Uysal, yeni dönemin ilk iş günü için belediyeye eşi Ümran Uysal, annesi Alime Uysal ve babası Mehmet Ali Uysal’la birlikte geldi. Belediyeye girişinde meşaleler ve ardı arkası kesilmeyen tezahüratlarla karşılanan Başkan Uysal, yoğun sevgi gösterilerle eşliğinde binaya giriş yaptı.

Başkan Uysal, zaman zaman gözleri dolarak yaptığı konuşmasına, “Muratpaşa’nın alın teri dökenleri, her birinizi alın terinizden öpüyorum. He birinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun” diyerek başladı. Başkan Uysal, şunları söyledi: “Gerçekler, bilim, insanlık her zaman, eninde sonunda kazanır. Her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aydınlanma önderleri kazanacak. Her zaman biz kazanacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aydınlanmanın yolundan asla dönmeyeceğiz. Biz sadece toplum için çalışırız ve toplum için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yeni dönemimiz, hayırlı uğurlu olsun. Her birinizi tekrar alın terinizden öpüyorum. Her birinize hürmet ediyorum, saygılar sunuyorum.” Başkan Uysal, konuşmasının ardından belediye ana hizmet binasında katları geçerek belediye çalışanlarıyla kucaklaştı.