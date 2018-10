Uysal'dan Büyükşehir açıklaması

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, 31 Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimler için önemli açıklamalarda bulundu. Uysal, Muratpaşa, Büyükşehir veya hiç aday olmama gibi ihtimalleri göz önünde bulundurduğunu belirterek, partinin vereceği her türlü karara rahat bir yaklaşım sergileyeceğini dile getirdi.



"Oya talip olurum ve alırım"

İnsanları sağ sol şeklinde ayrım yapmadığını dile getiren Uysal, Büyükşehir veya tekrar Muratpaşa Belediye’si için aday gösterilmesi halinde tüm kesimlerin oyuna talip olacağını söyledi. Uysal, “Nereye aday olursam olayım oyuna talip olurum ve oylarını da alırım. Bizim insanımız öyle kafaları duvar duvar değildir. Şunu ifade edeyim ben kamu yönetiminde hiçbir zaman ben olursam olur olmazsa olmaz yaklaşımı içerisinde olmamış birisiyim. Büyükşehir olursa keyifle görev yaparım. Bütün Antalya’yı Gazipaşa’dan Kaş’a kadar çok iyi bilirim. Çok da güzel hizmet ederiz. Yok olmadı Murtapaşa’da devam edelim 500 bin vatandaşımızla devam ederiz. ‘İhtiyaç yok’ dediler. Eyvallah o da kabul. Siyasi etik gereği mensubu bulunduğum siyasi grubun gösterdiği adayları büyük bir gönül rahatlığıyla desteklerim, hiç de rahatsızlık duymam. Benim bu kadar rahattır siyasi yaklaşımımım. Hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır” dedi.



"Millet her defasında kartları yenide karar"

Birilerinin ‘sağlam yer Muratpaşa ne kıpırdıyorsun?’ dediğini aktaran Uysal, o söze sert çıkarak şunları söyledi:

“Sağlam yer diye bir şey olmaz. Bir kere milletin iradesi sağlam yer kabul etmez. Millet her defasında kartları yenide karar. Ben Muratpaşa’da toplumumuzun büyük bir kesiminin teveccüh göstereceğinden eminim. Sağlam yer çürük yer tartışmasının dışındadır kamu yönetimi. Türkiye ciddi bir ülkedir, şehirlerimiz ciddi şehirlerdir. Kendimizi kendi kariyerlerimizle sınırlayarak hayata bakamayız. Sağlammış değilmiş çok önemli değil, büyükşehirde de eğer bir seçeneksem bundan gocunmam, kaçınmam asla. Ülkemi de şehrimi de mensubu bulunduğum siyasi kuruluşu da seçeneksiz bırakmam, illa ben olayım da demem.”



"Her 3 seçeneğe de açığım"

Uysal, ‘aday adaylık için müracaatta bulundunuz mu?’ sorusuna ise, “Aday adaylığı müracaatında bulunacağım. Mümkünse bu dediğim yapıya uygun, yani üyelik, Muratpaşa Belediye, Büyükşehir belediye başkanlığı hepsine birden müracaat edilebiliyorsa, hepsine birden müracaat edeceğim. Ama öyle bir olanak yoksa bakacağız. Uygun bir müracaat yapacağız. Ama müracaatım ne olursa olsun yaklaşımım bu. Muratpaşa, Büyükşehir veya başka bir arkadaş. Her 3 seçeneğe de açığım” cevabını verdi.