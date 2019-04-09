Uysal, Çinli misafirlerle buluştu

BAŞKAN Uysal, Çin İşadamları Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Güler’in Çin Halk Cumhuriyeti’nden iş ve sanat dünyasından 100 konuğu Antalya’da buluşturduğu etkinliğe katıldı. Çinli misafirlerle akşam yemeğinde bir araya gelen Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Antalya’nın her anlamda dünyaya açık bir şehir olduğunu söyledi. “Turizm, sanat, ticaret ve üretim faaliyetleri açısından çok geniş olanaklarımız var” diyen Başkan Uysal, kentin deniz - coğrafya ilişkisinin, dağlarının, plajlarının, akarsularının ve tarihsel zenginliğinin Antalya’ya ayrı bir derinlik kattığını söyledi. Bunun da Antalya’da sanat faaliyetlerinde bulunmak isteyenler için eşsiz bir tablo oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Dünyanın bütün önemli sanatçılarını Antalya’da görmek istiyoruz” dedi. Başkan Uysal, gecenin sonunda Çinli misafirlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.