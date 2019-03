Uysal'a meşaleli karşılama

BAŞKAN Uysal, Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen'le birlikte Antalyaspor'un taraftar derneklerinden 07 Gençlik'i ziyaret etti. Kırmızı beyazlı takımın taraftarları, Başkan Uysal ve Esen'i, Soğuksu Mahallesi'ndeki dernek binasına gelişlerinde meşalelerle karşıladı. Tezahüratların bir dakika susmadığı karşılamada Başkan Uysal ve Esen 07 Gençlik üyelerine üçlü çektirdi.

BİZ ANTALYASPORLUYUZ

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, her zaman Antalyaspor'un ve Antalyaspor taraftarının yanında olduklarını söyledi. Başkan Uysal, “5 yılda pek çok güzel şeyi beraber yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Antalyasporluyuz" dedi. Kulüp büyük bir mali yük altındayken dahi sorumluluktan kaçmadıklarını belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu: “Antalyaspor kentin takımıdır, Antalya'nın değeridir. Biz, Antalyasporumuz için elimizden gelenin fazlasını yaparız ama bunu anlatmayı zül sayarız. Her şeyden önce hepimiz Antalyaspor'umuzun taraftarıyız. Onun içindir ki, Antalya'mızın en güzel yerinde Antalyaspor 50'nci Yıl Parkımızı yapıp Antalyaspor'umuzun bayrağını gökyüzünde dalgalandırdık. Mahallelerimizde trafoları takımımızın renkleriyle boyadık, logolarımızla süsledik. Her sezon öncesinde şehrimizi bayraklarımızla donatıp, yılbaşlarında kentimizi kırmızı beyaz ışıklarla aydınlattık. Bunları yaparak Antalya'da yaşayan herkesin kentin takımına sahip çıkmasını sağlamaya çalıştık."

İŞBİRLİĞİ EN ÜST NOKTADA

Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi'nin sportif alanda da Antalyaspor'la birçok projeyi hayata geçirdiğini belirten Başkan Uysal, Süleyman Erol Yüzme Havuzu'ndan spor tesislerine, statlara tüm spor tesislerinin kapılarının Antalyaspor'a açıldığını söyledi. Yine Muratpaşa Belediyesi ve Muratpaşa Belediyespor antrenörlerinin Antalyaspor altyapı takımlarında görev almasının bu dönemde sağlandığını belirten Başkan Uysal, aynı zamanda Antalyaspor için çözüm olacak bir spor anlayışını Muratpaşa'da oluşturduklarını söyledi.

ANTALYA'NIN EVLATLARI

Muratpaşa'da tesisleşme anlamında çok önemli adımların bu dönemde atıldığını belirten Başkan Uysal, Yenigün, Güzeloba, Ermenek, Memurevleri ve Yüksekalan mahallelerinde spor salonları inşa ettiklerini söyledi. Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi, çadır tipi salonlar ve semt spor sahalarının da yine bu dönemde yapıldığını kaydeden Başkan Uysal, “Ayrıca her yıl üç dönem halinde 31 branşta spor kursları açıp 55 bin 56 komşumuzun spora başlamasını sağladık" dedi. Spor okullarına devam eden önemli sayıda çocuk ve gencin bulunduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi: “Biz yüzümüzü Antalya'nın evlatlarına, öz çocuklarımıza döndük. Şimdi, Kızılarık Mahallesi'nde inşa edeceğiz Spor ve Yaşam Merkezimizle spor okullarından çıkacak yetenekli çocuklarımızla olimpiyat oyunlarında madalyaları hedefleyen bir kuşağı oluşturmak istiyoruz. Muratpaşa Belediyesyor'un kadın hentbol takımında bunu sağladık. Kendi kurallarımızı koyduk. Geçen sezon 3 yabancıyla oynadık bu sezon 2'ye indirdik. Hentbolun Türkiye'deki en deneyimli isimleriyle gelecekte kadın hentboluna damga vuracak birçok genç oyuncuyu aynı takımda buluşturduk. Şu anda hem A Milli Takıma hem de Genç Milli Takıma en çok oyuncu gönderen kulüp Muratpaşa Belediyespor."

ŞAMPİYONLUK MAÇINA DAVET

Bu yapılanmayla takımın geçen yıl şampiyon olduğunu belirten Başkan Uysal, “30 Mart Cumartesi günü de kendi evimizde şampiyonun büyük oranda belli olacağı bir maça çıkıyoruz. Kazanırsak şampiyonluk kupasını bir tek havaya kaldırmamız kalacak. O denli önemli bir maç. Şimdiden sizi o maçta görmek istediğimizi belirteyim" diye konuştu.